Kärdla lennujaamas töötatakse välja GPS-põhise lähenemise kord

Tallinna Lennujaama korporatiivkommunikatsiooni ja äriarenduse juht Priit Koff tõdes, et Kärdla lennuväljateenuse osutamine on otseselt seotud erinevate aastaaegade ilmast tuleneva heitlikkusega. Nii mõjutab saare ja mandri vahelist lennuliikluse lennuohutust ja regulaarsust eeskätt udust või tihedast lumesajust tingitud piiratud nähtavus. Mere lähedusest tingitud keerulisemate ilmastikuolude tõttu jäi möödunud aastal ära 29 regulaarlendu.

"2018. aastal on kavas töötada Kärdla lennujamas välja GPS-põhise mittetäppislähenemise protseduurid (GNSS) koos Lennuliiklusteeninduse AS-iga. GNSS lähenemisprotseduurid on tänapäeval Euroopas ja Skandinaavias enim kasutatavad funktsionaalsed süsteemid, mille rakendamine parandaks eeldatavasti regulaarsust ligi 50 protsenti eeldusel, et ka lendu opereeriv õhusõiduk ja meeskond omavad vastavat aparatuuri ning pädevust," ütles Koff BNS-ile.

Tallinna Lennujaam osutab Kärdla lennujaamas lennujaama käitamise teenust vastavalt riigi poolt ettenähtud mahule ning see koos liini keskmise reisijate arvuga määrab ka investeeringute majandusliku põhjendatuse. "GNSS-lähenemise protseduuride väljatöötamine eeldab Kärdla lennuliiklusala uuendamist, mille käigus rekonstrueeritaks lennurada ja perroonid, vahetataks välja lähenemis- ja rajatuled ning teostataks teisi vajalikke töid. Nende tööde tegemiseks otsitakse katteallikaid koostöös omaniku, ehk riigi esindajatega," lisas Koff.

Tema sõnul on reisijate arv otseses seoses investeeringute mahuga, kuid lendude ebaregulaarsusest tingitud väiksem reisijate arv ei mõjuta Kärdla-suunalise lennuliikluse reisijatemahtu sellises ulatuses, et muudaks väga mahukate investeeringute tegemise majanduslikult põhjendatuks.

Eestis siselende korraldava Transaviabaltika kinnitusel on Kärdla lennuväljal puuduv täppismaandumise seade andnud märgatava hoobi lendude täituvusele Märtsikuus jäi Transaviabaltikal ilmastiku tõttu Tallinna-Kärdla-Tallinna suunal teenindamata kuus lendu. Ärajäänud lendude tõttu teenindati Kärdla suunal vaid 474 reisijat, mis tegi sel suunal lennuki keskmiseks täituvuseks 26 protsenti.

Seni kuni Kärdla lennuväljale sarnaselt Kuressaare lennuväljaga täppismaandumise seadet ei paigaldata, lennuettevõtte esindaja reisijates usalduse kasvu lendude toimumisele Kärdla suunal ei näe. „Ilmselgelt ei saa kindlustundega soetada endale lennupiletit kui ilmastikuolud on heitlikud, seetõttu tehaksegi valik oluliselt ajakulukamale viisile mandrile jõudmiseks, sest olgugi, et reis kestab kauem, see vähemalt toimub,“ on rääkinud lennuettevõtte esindaja Rene Must.