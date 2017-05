Trump: õigete tingimuste täitumisel olen nõus kohtuma Kim Jong-uniga

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et tal oleks au kohtuda Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga, kui tingimused selleks on õiged.

"Kui mul oleks kohane temaga kohtuda, siis ma kindlasti teeksin seda. Mul oleks au seda teha," ütles Trump usutluses ärilehele Bloomberg.

Pinged Põhja-Koreaga on viimastel nädalatel järjepidevalt tõusnud.

USA valitsus on korduvalt hoiatanud, et kui asi puudutab Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammi, siis on laual kõik valikuvariandid. Samas lisas Valge Maja möödunud nädalal, et on avatud otsekõnelustele Pyongyangiga.

"Rõhutan - kui tingimused on õiged. Ma teeksin seda," lausus Trump.