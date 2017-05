Fotod: Moskvas osales maipüha üritustel pea 150 000 inimest

Nõukogude laulud aitasid mitmekümnel tuhandel inimesel oodata seda momenti, kui neil lastakse marssida Punasele väljakule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Moskva ametiühingute liidu andmetel osales esmaspäevasel demonstratsioonil üle 150 tuhande inimese. Demonstrandid ise vätisid, et osalemine oli vabatahtlik.

"Ei, käsku ei olnud. Oma soov. Puhkasin kodus ja otsustasin et lähen välja, hingan värske õhku," rääkis Aleksandr.

"Me tuleme sellele peole igal aastal. Ja mitte keegi meid siia ei aja. Rõõm, naeratus, hea tuju," märkis Iraida.

"Meil on üks kolleeg, kes lahkus töölt, sest tahtis puhata. Aga 1. mail tuli ta suvilast tagasi, sest tal on vaja olla koos rahvaga, olla kõikidega solidaarne. See on meie tööpüha ja meil on rõõm, et see on olemas," rääkis Irina.

Pärast tunni pikkust ootamist hakkasid demonstrandid liikuma Punasele väljakule, kus neid tervitasid ametiühingute juhid.

Võimu suhtes kriitilised inimesed aga osalesid Kommunistliku Partei aktsioonil. Kommuniste ja nende toetajaid oli sel aastal suhteliselt vähe - demonstratsioonile punaste lippude all läks alla viie tuhande inimese. Nende loosungite seas oli aga päris revolutsioonilisi, näiteks nõudmine saata erru peaminister Dmitri Medvedev.