Rail Balticu trassil võidakse vähendada ökoduktide arvu

Rail Baltic Estonia OÜ juht Indrek Orav rääkis projekti analüüsi tutvustades, et projektivälised keskkonnaspetsialistid on hinnanud ulukite ökoduktide kasutuse allpool soovitud piiri. Teisisõnu, varasemaid ökodukte ei ole suured ulukid omaks võtnud, mistõttu ei ole neid mõtet ka nii tihedalt Rail Balticu trassile rajada, kui esialgses plaanis kavandatud. Kuivõrd ühe ökodukti rajamine maksab üle kahe miljoni euro, on nende hulga vähendamisel projekti eelarvele positiivne mõju. Lõplik otsus, kui palju ökodukte rajatakse, selgub piirdeaedade täiendava uuringu tulemusel.

Kaubaterminal Muuga sadama teenindamiseks vajab asukohta

Lisaks vajab lahendamist kaubaveo küsimus Rail Balticu Tallinna trassi algusest Muuga sadamani. Selleks otsib uuringu hanke võitnud Deutsche Bahn koostöös partneritega parimaid tehnilisi ja majanduslikke võimalusi, kuidas Rail Balticu Tallinna kaubaterminal Muuga sadama taristuga siduda. Seejuures tuleb tagada olukord, kus kaubateed ei läbi Tallinnat üksnes põhja-lõunasuunaliselt, vaid ka ida-läänesuunaliselt. Seetõttu tuleb leida Tallinnas kaubaterminalile sobiv asukoht, mis sellist liiklust võimaldaks.

Lisaks on vaja läbi viia veel arheoloogilised uuringud ja otsustada võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise viisid.

Läti-Leedu ootavad Eesti järel

Rail Balticu projekti juht Baiba Rubesa rõhutas, et Läti ja Leedu parlamendid on oma riiki läbivad Rail Balticu trassid juba kinnitanud ja heaks kiitnud, nüüd oodatakse sama ka Eesti parlamendilt, sest enne ei saa uuringute ja plaanide arvutustega detailselt edasi minna. Eesti trass peaks olema lõplikult paigas ja parlamendis heaks kiidetud järgmise aasta esimeseks kvartaliks, et projekt ei toppaks.

Kas Tallinnast võiks minna kiirtrass ka Peterburi, kust võiks tulla peamine kaubavahetus Rail Balticule, on Baiba Rubesa kinnitusel juba järgmine teema, mida praeguse Rail Balticu projektiga lahendada ei võeta aga eesmärgiks ei seata.