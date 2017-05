USA senat lükkas Venemaale lisasanktsioonide kehtestamise edasi

Selle asemel leppisid senati välisasjade komitee vabariiklasest esimees Bob Corker ja komitee kõrgeim demokraat Ben Cardin kokku, et liigutakse edasi hoopis eelnõuga, mis puudutab Ida-Euroopas Moskva mõjutuspoliitikale vastu astumist, vahendas Politico.

Sisuliselt toetub nimetatud eelnõu Cardini poolt jaanuaris esitatud eelnõule, kuid sellest jäetakse välja seal esialgu välja pakutud uued sanktsioonid. Demokraat Cardini poolt esitatud eelnõule kirjutasid jaanuaris alla ka 10 Kremli-kriitilist vabariiklast, nende seas näiteks John McCain, Lindsey Graham ja Marco Rubio.

"Me ei hakka tegema Venemaa sanktsioonide eelnõud," selgitas Corker esmaspäeval Politicole. "[Cardin] ja mina jõudsime kindlale kokkuleppele edasise tegevuse asjus ja selles, mida me hakkame tegema. Me teeme Iraani sanktsioone puudutava eelnõu. See tehakse käesoleva tööperioodi lõpus. Samuti teeme me koostööd valmistamaks ette eelnõud, millega astutakse Euroopas vastu Venemaale ja sellele, mida nad seal teevad. Need on need edasised sammud, mida me tegema hakkame."

Demokraat Cardini pressiesindaja Sean Bartlett kinnitas e-kirjaga saadetud vastuses nimetatud kokkuleppele jõudmist.

"Senaator Cardin on endiselt veendunud ettepanekutes, mida ta on teinud seoses Venemaaga, kuid samal ajal ootab ta lootusrikkalt koostööd esimees Corkeriga, et esitada eelnõu, mis oleks esialgne samm, et Venemaa tema ebastabiliseeriva tegevuse eest vastutusele võtta," kirjutas Bartlett.

Väidetavalt lõpetab Corkeri ja Cardini vaheline kokkulepe vabariiklasest komitee esimehe vaidluse mitmete demokraatidega, kes soovisid, et sanktsioonid Iraani ja Venemaa vastu sisalduksid ühes ja samas eelnõus.

Märtsis esitatud Iraani sanktsioonide eelnõu eesmärgiks on karistada Teherani ballistiliste rakettide arendamise, terroristlike rühmituste toetamise ja inimõiguste rikkumise eest. Venemaa sanktsioone puudutav eelnõu aga pidi Moskvat täiendavalt karistama novembrikuistesse valimistesse sekkumise eest.

Corker põhjendas esmaspäeval, et enne uute sanktsioonide kehtestamist soovib ta ära oodata, millisele järeldusele Venemaa sekkumise asjus jõuab senati luurekomitee juurdlus.

"Ma arvan, et üldine arusaam on see, et praeguse administratsiooni poolt ei tule katset sanktsioonidest loobuda, nagu mõned, sealhulgas ka ma ise, esialgu kartsid," rõhutas ta.

Samuti välisasjade komiteesse kuuluv senaator Rubio aga avaldas esmaspäeval pettumust, et Venemaale uute sanktsioonide kehtestamist edasi lükati. "Ma arvan, et iga päev on hea päev Venemaale sanktsioonide kehtestamiseks arvestades seda, mida nad on teinud," nentis ta.