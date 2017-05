Mastaapset narkoäri ajanud mehed astuvad kohtu ette

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles kolm meest said süüdistuse mastaapses narkoäris.

Riigiprokuratuur süüdistab Aleksei Nikolajevit (37) narkoäriga tegelenud kuritegeliku ühenduse juhtimises ja sellesse liikmete värbamises, Juri Šrainerit (44) narkoäris ja kuritegelikku ühendusse kuulumises ning Gennadi Nedjuhhinit (33) narkoäris.

Kriminaaluurimine tuvastas, et jõuk tegeles narkoäriga aastatel 2015-2016.

Süüdistuse kohaselt toimetas jõuk Soome Subutexi tablette. Pärast seda, kui üks kulleritest Soomes kinni peeti ja seal vangi mõisteti, värbas jõuk uue kulleri, lõi uue tarnekanali, kuid hakkas Subutexi asemel metamfetamiini smugeldama.

Süüdistuse kohaselt tõi jõuk narkoained Leedust Eestisse ning toimetas siit edasi Soome.

Läbiotsimisel said MTA ametnikud jõugult kätte üle 1000 Subutexi tableti ning 4,5 kilo väga puhast metamfetamiini. Jõugult kätte saadud narkoainetest piisanuks narkojoobe tekitamiseks enam kui 170 000 inimesele.

Kriminaalasja uurimist juhtinud riigiprokurör Vahur Verte märkis, et kuivõrd kuritegeliku ühenduse tegevus ei toimunud ainult ühe riigi territooriumil, siis tegid MTA uurijad koostööd mitme riigi õiguskaitseasutustega.

"Koostöö tulemusel peeti Soomes kinni lisaks esimesele kuritegeliku ühenduse poolt värvatud kullerile ka kaks meest, kes kõik on tänaseks Soomes süüdi tunnistatud ning kannavad neile määratud karistust. Ühele mehele määras kohus karistuseks seitse aastat ning teisele seitse aastat ja neli kuud vangistust," ütles prokurör.

Subutexi tabletid sisaldavad narkoainet buprenorfiin ning seetõttu on nende käitlemine keelatud. Peamiselt hangivad kurjategijad tablette Prantsusmaalt ja Belgiast, kus neid kasutatakse opioidsõltuvusravis.

Kui Subutexi tablett maksab Prantsusmaal kaks eurot, siis Soomes müüakse tablett edasi juba 30-50 euro eest. Metamfetamiini grammihind on Eestis 15-20 eurot, ent Soomes juba 40 eurot.

Verte sõnul oli lisaks narkoainete käibest kõrvaldamisele ja kuritegeliku ühenduse liikmete kinnipidamisele uurimise prioriteediks seatud ka kriminaaltulu kahtlusega vara tuvastamine ja arestimine.

"Lisaks sellele, et tänaseks on arestitud süüdistatavatele kuuluvat hinnalist tehnikat, ehteid ja sularaha, siis tuvastasime ka süüdistatavate poolt peidetud kriminaaltulu kahtlusega vara ehk eeskätt sõidukeid, mille nad olid vormistanud kolmandate isikute nimele, et varjata enda seotust sõidukitega," ütles Verte.

Verte tõdes, et kuivõrd kogutud andmed viitavad sellele, et ligi 68 000 euro väärtuses vara oli soetatud kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite eest, siis prokuratuuri taotlusel on kohus kriminaaltulu kahtlusega vara kohtuotsuseni arestinud.

Kriminaalasja uuris maksu- ja tolliameti narkotalitus ning uurimist juhtis riigiprokuratuur.

Harju maakohus hakkab kriminaalasja arutama augusti alguses.