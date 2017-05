Video: meedia süüdistab Le Peni ekspeaminister Filloni kõne plagieerimises

Marine Le Pen pidas esmaspäeval Pariisi äärelinnas Villepinte'is oma toetajatele kõne ning meedias märgati üsna kiirelt, et mõned osad kõnest on sõna-sõnalt pärit kõnest, mille Fillon pidas 15. aprillil Le Puy-en-Velay' kommuunis.

Tollal presidendivalimiste esimeseks vooruks valmistunud Fillon rääkis oma kõnes pikalt Prantsusmaa geograafiast ja piiridest ning sellest, kuidas see on mõjutanud Prantsusmaa ajalugu.

Heaks näiteks on kaks järgnevat lõiku.

Filloni kõne: "Ning seejärel on Reini piir, kõige avatum, kõige ohtlikum ja ka kõige paljulubavam - germaani maailm, millega me oleme nii tihti olnud konfliktis ja millega me ikkagi teeme mitmel viisil koostööd."

Le Peni kõne: "Ning seejärel on Reini piir, kõige avatum ja ka kõige paljulubavam - germaani maailm, millega me ikkagi teeme mitmel viisil koostööd nii kaua, kuni me taastame oma suhte liitlastena, mitte aga alamatena."

Analoogseid sarnasusi on kahes kõnes veel, samuti kasutasid nii Fillon kui ka Le Pen üht ja sama tsitaati I maailmasõja päevil peaministriks olnud Georges Clemenceau'lt.

Poliitilist humoorit pakkuv Youtube'i kanal Ridicule TV tegi kahe kõne sarnasusest ka videoülevaate, mille puhul pole isegi vaja prantsuse keele oskust, et sõnade kattumist märgata:

Rahvusrinde asepresident Florian Philippot tunnistas AFP-le, et kõned olid sarnased, kuid tema sõnul soovis Le Pen oma kõnega "avaldada tunnustust Prantsusmaast rääkinud sõnavõtule" ning näidata, et ta ei ole äärmuslane.

Pühapäeval ehk 7. mail toimub Prantsusmaal presidendivalimiste teine voor, kus paremäärmusluses süüdistatud le Pen on vastamisi liberaalist tsentristi Emmanuel Macroniga. Mõlema kandidaadi jaoks on oluline, keda hakkavad toetama esimese vooruga piirdunud kandidaatide toetajad. Kuigi Fillon kutsus oma valijaid üles Macroni poolt hääletama, peavad eksperdid tõenäoliseks, et vähemalt osa - kõige parempoolsemaid - Filloni valijaid võib ka Le Peni poolt hääletada.