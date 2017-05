„Naised vormi“ küll, aga päris teema on ajateenistuseta jäävad noormehed

Me oleme saanud NSV Liidu lagunemise ajast viletsa traditsiooni – suur osa kaitseväekohuslastest noormeestest oma kodanikukohust tegelikult ei täida, olles liialt haiged, liialt laisad ja lodevad või siis hinnates end liialt hinnaliseks, et viita ligi aasta kaitseväe ridades.

Samas on kaitsevägi ise seda olukorda justkui toetanud, sest ikka on meedias avaldatud seisukohti, et kaitsevägi ei suuda tagada kõigile noortele meestele kohta kasarmutes. (Aga miks mitte kaasata Kaitseliit, leida koostöö politsei- ja piirivalveametiga?)

Meil tasuks käia Soomes ja Šveitsis ning järele mõelda selle vaimse kahju üle, mida taoline „osaline kaitseteenistuse süsteem“ Eestile tekitab. Meie riigi saatuse võivad tulevikus otsustada poliitikud, kes kardavad kriitilises olukorras vastu võtta vajalikke otsuseid, sest neil puudub õrnimgi arusaamine, mida tähendab riigi kaitsmine näiteks ka sõduri tasandil.

Mai algus on Euroopas ikka hetk, kui mõeldakse maailmasõdadele. Seoses sellega tahaks jagada oma kogemust reisidelt Türki.

„Kui NSV Liidu lagunemisel sai tugevalt kannatada Venemaa relvajõudude prestiiž ja nooremad venelased tõesti hoidusid sõjaväeteenistusest igal võimalikul moel, siis praegu paistab olukord olevat muutunud.“

Bosporuse kaldal sai räägitud tavalise noore mehega kaitseväeteenistusest Türgis ja tema väitis, et neil on sellest kõrvalehoidmine peaaegu võimatu. Kui poeg või pojapoeg püüab Türgis kaitseväeteenistusest hoiduda, on see suur häbi vanaisale ja isale, tegelikult kogu perekonna meesliinile. Perekond ise teeb kõik, et mitte naabrite ees häbisse sattuda.

Türgil on väga muljetavaldav armee ja neil väga täpne arvestus kõigi türklaste kohta, kes andnud vande Türgi riigile. Muuseas on neil täpne arvestus ka välismaal elavate türklaste kohta. Türgis on loodud süsteem, kus välismaal elavad türklased võtavad oma koduriigis kahekuulise puhkuse ja tulevad Türki, tasuvad ise kaitseväe lühikursuse (see maksab peaaegu 5000 eurot) ja läbivad selle, andes lõpuks sõdurivande Türgi riigile.

Ainult taolisel juhul saavad välismaal elavad türklased õiguse pärida oma vanemate Türgis asuvat kinnisvara ja saada kord Türgi riigilt ka pensioni ning sotsiaaltoetusi.

Kuid suured muudatused toimuvad ka Venemaal. Kui NSV Liidu lagunemisel sai tugevalt kannatada Venemaa relvajõudude prestiiž ja nooremad venelased tõesti hoidusid sõjaväeteenistusest igal võimalikul moel (ka välismaale kolides), sest relvajõududes teenimine oli seal lokkava vägivalla tõttu tõesti noortele meestele eluohtlik, siis praegu paistab olukord olevat muutunud.

„Oma riigi kaitsmine ei tohi olla vaid sõnakõlks, mis isegi põhiseadusse kirjutatud, vaid iga riigi kodaniku tõeline kodanikukohustus, mille üle lihtsalt ei arutata.“

Venemaal on ette võetud suurema korra loomine sõjaväes. Aga samas muudetakse ka seadusi, mis peavad sõjaväes teenimise (sundaja) tegema nooremale põlvkonnale arusaadavamaks. Riigiametnike värbamise reeglitesse on lisandunud just viimasel ajal punkt, mis eelistab riiki tsiviilametis teenima neid noori mehi, kes on läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse Venemaa relvajõududes.

Veelgi karmimalt on muudetud kohtunike seadust, mis ütleb sõnaselgelt, et tulevikus saavad kohtunikeks olla vaid mehed, kes teeninud Vene relvajõududes.

Need nii Türgist kui ka Venemaalt tulevad signaalid (aga ka näiteks Soome ja Šveitsi pikk kogemus) peaksid meile andma selge arusaama, et oma riigi kaitsmine on väga tõsine ülesanne, mida ei saa ka suure raha eest panna teiste maade meeste ja naiste õlule. Kui me tahame näha oma riiki vabana ka saja aasta pärast, siis on meil vaja teha oma riigikaitsekultuuri puudutavaid lihtsaid ja arusaadavaid otsuseid, mis oleks kooskõlas muutunud kaitseolukorraga maailmas.

Oma riigi kaitsmine ei tohi olla vaid sõnakõlks, mis isegi põhiseadusse kirjutatud, vaid iga riigi kodaniku tõeline kodanikukohustus, mille üle lihtsalt ei arutata. Ühiskond tervikuna saab aga toetada meie kaitseväge, hoolitsedes selle eest, et see oleks alati paik, kuhu me oma lapsi ilma asjatute hirmudeta saata tahame. Sest meil kindlus, et see süsteem toodab väga olulist teadmist sellest, kuidas olla inimene – ja kodanik.

