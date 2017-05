Padar märkis teatas kolleegidele, et on TS Laevades tööd teinud ligi poolteist aastat. "Parvlaeva liikluse käivitamine ja projekti turule toomine on olnud suur väljakutse ja pingutus meile kõigile." Padar lisas, et mugavustsooni ta kauaks jääda ei soovi ega taha.

Padar lausus, et enne lahkumist on tal koos nõukoguga plaanis korraldada juhatuse esimehe konkurss ja teenindada liinidel ära suvemahud.

"Kuna TS Laevadel on riigiga leping veel 9,5 aastat, siis annab uus juht kindlust kõigile osapooltele pikkadeks aastateks. Stabiilsuse suurendamine on kindlasti TS Laevade lähiaasta üks olulisemaid prioriteete. Olen täiesti veendunud, et kõik need miljonid kliendid saab kenasti veetud ja teenindatud ning Eesti rahvas on selle teenuse üle uhke," kirjutas Padar.