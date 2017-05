Erdogan liitus pärast kolmeaastast pausi taas valitsusparteiga

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ühines teisipäeval pärast kolmeaastast pausi taas Türgi valitsusparteiga, mille üks loojaid ta oli. Tegu on esimese suure muudatusega pärast referendumitulemust, mis riigipea võimupiire laiendab.

Erdogan, saatjaks abikaasa, allkirjastas Õigluse ja Arengu Parteisse (AKP) astumiseks dokumendi teisipäeval selle peakorteris toimunud tseremoonial, vahendas AFP.

Parteiametnikud aplodeerisid ja laulsid Türgi hümni.

Peaminister ja praegune AKP juht Binali Yildirim ütles seejärel, et president on koju naasnud ja ütles, et tema ühinemine parteiga teeb neile au.

Tõenäoliselt nimetatakse Erdogan taas partei esimeheks 21. mail, mil toimub AKP erakorraline kongress.

Erdogan hakkab Putiniga Süüria plaane arutama

Erdogan rääkis tseremoonial ühtlasi, et kavatseb võimalikke operatsioone Süürias Raqqas ja Manbijs arutada Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kolmapäevasel ametlikul visiidil Venemaale. USA presidendi Donald Trumpiga tuleb teema jutuks aga kuu lõpus.

Erdogani sõnul loodab ta, et kõnelused Trumpi ja Putiniga avavad Süürias ja Iraagis uue ajastu. Samuti kinnitas Türgi riigipea, et ei luba kurdi mässulistel Põhja-Süürias oma eesmärkideni jõuda.

President kommenteeris ka Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Johanness Hahni sõnu, mille kohaselt on Türgi on ELiga liitumisele selja pööranud. Erdogan märkis, et Euroopa Liit peab Türgi liitumisprotsessis uusi peatükke avama, sest vastasel juhul ei ole Ankaral blokiga midagi arutada.

"Nüüdsest ei ole teist võimalust kui avada peatükid, mida te pole veel avanud. Kui te seda ei tee, siis hüvasti," rääkis Türgi president.