Tšehhi peaminister teatas üllatuslikult valitsuse tagasiastumisest

Sobotka sõnul ei ole tal võimalik vastutada rahandusminister Andrej Babiši eest, kes ei ole mitme kuu jooksul suutnud anda selget vastust oma finantstehingute kohta, vahendas Radio Praha.

Sobotka rääkis ajakirjanikele, et kui ta oleks Babiši vallandanud, oleks viimane saanud märtrina esineda.

Populistliku partei ANO juhti ja miljonäri Babišit on süüdistatud finantspettustes, kuid minister on ise väitnud, et lahendas olukorra. Sobotka sõnul ei ole aga Babiš andnud aktsepteeritavaid selgitusi ning küsimus, kas ta on seotud maksupettusega, on jätkuvalt õhus.

Peaminister ütles, et kui valitsus tagasi astub, saavad koalitsiooniparteid alustada läbirääkimisi uue kabineti moodustamiseks. See tähendaks aga paraku ka Babišit puudutavate küsimuste lahendamist, et huvide konflikt lõpetada, sest muidu võivad parteid otsustada uute valimiste väljakuulutamise kasuks.

Valimised peaksid Tšehhis toimuma oktoobris ning praeguste arvamusküsitluste järgi on Babiši ANOl peaministri sotsiaaldemokraatide ees väike edumaa.