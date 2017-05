Taani võimud avaldasid äärmuslike usukuulutajate musta nimekirja

Nimekirjas on hetkel kuus inimest - kaks Saudi Araabia kodanikku, kaks USA kodanikku, üks Kanada ja üks Süüria kodanik. Viis neist on islamivaimulikud ning üks on kristlane. Viimase näol on tegu vastuolulise USA pastori Terry Jonesiga, kes pälvis 2011. aastal ja ka hiljem tähelepanu koraanipõletamise kampaaniaga, vahendas Yle.

Islamiäärmusluse jutlustamise eest on nimekirja kantud Mohamad bin Abd al Rahman bin Milhi bin Mohamad al Arefe, Kamal El-Mekki, Bilal Philips, Salman Bin Fahad Alodah ja Mohammad Rateb Abdalah Al-Nabulsi.

Migratsiooniministeeriumi kinnitusel on nimekiri selge sõnum selle kohta, et demokraatiat ja inimõigusi õõnestada üritavad fanaatilised usukuulutajad pole Taanis teretulnud.

Taani valitsus teatas juba eelmisel aastal, et neil on kavas luua must nimekiri välismaistest vaimulikest, keda enam riiki ei lasta. Valitsus tegi avalduse pärast seda, kui salaja filmitud videomaterjali sisaldanud dokumentaalfilm kirjeldas, kuidas islamiäärmuslastest usukuulutajad Taani mošeedes tegutsevad.

2015. aasta veebruaris leidsid Kopenhaagenis aset terrorirünnakud, mille käigus tappis islamiäärmuslasest noormees kahes erinevas sündmuskohas kaks inimest. Haavata sai viis inimest ning ründaja Omar Abdel Hamid El-Hussein lasti hiljem politseinike poolt maha.