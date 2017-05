Türgi tühistas pärast Wikipedia tõkestamist selle asutaja konverentsikutse

Laupäeval blokeeris Ankara kogu riigis ligipääsu veebilehele Wikipedia.org ja Türgis seda enam lugema ei pääse, vahendas AFP.

Riigimeedia teatel põhjustas keelu asjaolu, et Wikipedia ei reageerinud Ankara korduvatele palvetele eemaldada entsüklopeediast terrorit soosiv sisu ning süüdistused, et Türgi teeb terrorirühmitustega koostööd.

Istanbuli linnaametnikud olid juba varem saatnud Jimmy Walesile kutse osaleda rahvusvahelisel konverentsil "World Cities Expo", mis toimub 15.-18. mail. Teisipäeval teatas linn aga, et Wales on külaliste nimekirjast kustutatud.

"Teda on otsusest teavitatud," seisis linnavalitsuse teadaandes, kus põhjendust kutsest loobumise kohta ei antud.

Wales kirjutas laupäeval keelu kohta sotsiaalmeedias, et ligipääs informatsioonile on inimeste põhiõigus. "Türgi inimesed, ma seisan alati teie kõrval, et selle õiguse eest võidelda," sõnas ta.

Türgi on viimase aasta jooksul mitmele populaarsele veebilehele pääsu tõkestanud. Muu hulgas on tähtsate sündmuste ajal nagu terrorirünnakud või valitsusvastased meeleavaldused puudunud ligipääs Twitterile ja Facebookile.

Valitsuse teatel on sellised meetmed alati ajutised ja vajalikud julgeoleku tagamiseks, kriitikute hinnangul on aga tegu järjekordse vabaduse piiramisega.

Access to information is a fundamental human right. Turkish people I will always stand with you to fight for this right. #turkey https://t.co/cszumCyc1T