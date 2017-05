Sõidujagamist ja taksondust käsitletakse uue seaduse järgi ühtselt

Sõidujagamisteenust reguleeriv ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu on jõudnud riigikogu menetluses niikaugele, et suuremalt jaolt on erinevused traditsioonilise taksoteenuse ja niinimetatud sõidujagamisteenuse vahel kadunud ning mõlemat käsitatakse ühtse taksondusena. Mõned erinevused siiski jäävad.

Täna arutas ühistranspordiseaduse muutmist riigikogu majanduskomisjon, mis vaatab järgmiseks nädalaks üle parandusettepanekud ja ülejärgmisel nädalal peaks suures saalis jätkuma teine lugemine. Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka (IRL) sõnul on eelnõu praeguses staadiumis samad kohustused nii sõidujagajatel kui traditsioonilistel taksodel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegusel hetkel on võimalus taksoettevõtjatel ka platvormiteenust pakkuda ja platvormiteenuse pakkujal taksot pakkuda, peavad panema plafooni autole ja taksomeetri autosse. Kohustused ja õigused samad," ütles Kokk.

Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi (RE) ütles, et nii kokkuleppevedude kui taksovedude puhul on vaja nii sõidukikaart kui teenindajakaart. "Väike erinevus on selles, et need kes teevad platvormi alusel vedusid, neil piisab elektroonilisest kaardist, ei pea olema füüsiliselt autost väljas, sest kui klient tellib platvormiteenust elektrooniliselt siis on tal võimalus tutvuda ka teenindajakaardiga," rääkis Kivimägi.

Mõned erinevused on siiski veel."Kui on traditsiooniline takso, millel on taksotunnused, siis see võib kasutada ühistranspordirada ja võtta sõitjaid peale taksopeatusest või neid kes tee ääres hääletavad. Platvormikasutaja, kel mingeid tunnuseid ei ole, siis tema ühistranspordirada kasutada ei või ja kogu arveldus peab käima appiga ehk taksomeetrit pole vaja," lisas Erki Savisaar (KE).

Varem eelnõus sisaldunud piirang, et sõidujagamisteenust võib pakkuda vaid auto vastutav kasutaja, on praegusest variandist kadunud.