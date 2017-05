Orava kinnitusel jääb Rail Baltic EL-i prioriteetseks projektiks

Rail Balticu vastased ei saanud tasuvusanalüüsi tutvustusel vastuseid, kui suures ulatuses rahastab Euroopa Liit raudtee ehitust järgmisel eelarveperioodil. Rail Baltic Estonia juhatuse liige Indrek Orav on veendunud, et Euroopa Liit jätkab projekti toetamist.

Planeeritav Rail Balticu raudteetrass peaks tooma aastani 2055 16 miljardit eurot kaudset tulu, kordasid Rail Balticu juhid.

"Rali Balticu projektiga arendatakse välja uus majanduskoridor Kirde-Euroopas. Minu arust on parem, et see oleks, mitte et seda poleks olemas. Kui vaadata kulude-kasumi analüüsi, siis te näete, et kasu kõikidele Balti riikide inimestele ulatub iga investeeritud euro pealt umbes 5,9 euroni," rääkis Rubesa.

Ilma 80-protsendilise Euroopa Liidu kaasfinantseerimiseta poleks Rail Balticu projekt rahaliselt elujõuline. Seetõttu soovisid Rail Balticus kahtlejad saada selgeid vastuseid, kuidas jätkab Euroopa Liit projekti rahastamist järgmisel eelarveperioodil.

"Kolme Balti riigi korraldatud pulmapidu tuleb, aga kui palju sinna siis vanemad raha panevad ja kui palju pulmalised ise peavad panema, seda me täna veel ei tea. Euroopa Liidu eelarve põhimõtted ei ole veel kokku lepitud, tänu Brexitile algab kõik otsast peale," rääkis Avalikult Rail Balticust esindaja Vahur Tõnissoo.

Rail Baltic Estonia juhatuse liige Indrek Orav on kindel, et Euroopa Liit jätkab projekti toetamist.

"Sellele on antud väga kõrge prioriteetsuse aste Euroopa Liidus ja sellest nimekirjast ta kindlasti välja ei kuku. Mis võib juhtuda negatiivse stenaariumi põhjal, on see, et Eesti riigi omafinantseering mõnevõrra suureneb. Kui palju see võib suureneda, ka selle üle on täna vara spekuleerida," rääkis Orav.

Kuid Orav pakkus, et isegi kui Eesti osakaal Rail Balticus tõuseks 600 miljonini, oleks see ikkagi tasuv projekt.

Euroopa Liidu uue rahastuse esimesed jooned hakkavad selguma järgmisel aastal. Selleks ajaks saab teha Rail Balticu osas lõpliku riskianalüüsi.

Tuleviku rahastamise määramatuse tõttu alustatakse projekti esimeses etapis Eesti riigile oluliste objektide nagu Tallinn-Pärnu raudtee, Ülemiste transpordisõlme ja sadamatega ühenduste väljaehitamisega. Samal arvamusel on ka Aivar Kokk riigikogu majanduskomisjonist.

"Rail Baltic on kolme riigi otsus ja kui kolm riiki on ühes ja otsustavad, et selle raudtee ehitus läheb edasi, ja kui keegi sealt vahepealt välja peaks hüppama, siis on valmis tehtud need, mis on olnud Eesti riigile vajalikud objektid, ja ma arvan, et Eesti riik ei ole kaotanud mitte ühtegi senti," arutles Kokk.