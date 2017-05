Tartus avati rattahooaeg

Küüni tänaval avatud rattahooaja alguse puhul sai muu hulgas õppida, kuidas ehitada elektri-jalgratast ja proovida sõita selliste ratastega, mida kõik kohalkäinud varem näinud ei olnudki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

MTÜ Tartu Eksperimentaalse Rattatehase spetsialistide käe all sai õppida, kuidas ratta seljas kergema vaevaga hakkama saada ehk kuidas ehitada endale ise elektrijalgratas.

"Poole päevaga saab küll selle elektriratta valmis ehitatud, et selle tagumise me ehitasimegi eile - koos vennaga ehitasime valmis ja ei olnudki nagu väga hullu. See on hea näide sellest, et ka selline mitte tavaline ratas, et ka sellisele võib täitsa mootori külge panna," ütles Ilmar Part Tartu Eksperimentaalsest Rattatehasest.

Mõistagi sai rattahooaja alguse puhul lasta teha ka kevadist rattahooldust.