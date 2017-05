Haapsalu raudtee ehitamise plaan tekitab pingeid

Haapsalu raudtee ehitus kogub tuure. Eelmisel nädalal teatas peaminister Jüri Ratas, et raudtee tuleks ehitada Rohuküla sadamani. Osa kohalikke elanikke leiab, et kiirrongitee rajamiseks maaomanikelt maa sundvõõrandamine ja uue raudteetammi ehitamise tulemusena võimalik kaevude tühjenemine seab nemad projektis kaotaja rolli.

Näiteks ei kõlba kiirraudteele vana raudteetamm Allikmaa külas paarkümmend kilomeetrit - liiga järsk kurv. Raudtee õgvendamiseks tuleks sundvõõrandada osa mõningate maaomanike maast. Uue raudteetammi muldkeha ehitamisel ähvardab oht, et Allikmaa külas jäävad kaevud tühjaks. Nii ütleb 72 projekti sellisele versioonile vastulause kirjutanud inimese esindaja, ise kohalik Peep Rajaveer. Siin lubas maavalitsus planeeringu kehtestamisel kohalikele vastu tulla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui osutub vajalikuks rajada raudteetrassi uus muldkeha ja kui see toob kaasa küla kaevude tühjenemise, siis arendaja peab leidma võimaluse küla 12 talule veevarustuse tagamiseks," ütles advokaat Peep Rajaveer.

Kõrvalasuvasse Palivere alevikku tuleks ehitada kahetasandiline ülekäik raudteest. Seal on vana raudteejaam, kus praegu asub noortekeskus. Vanad ja noored peaks ohutult üle saama ja mitte järsust trepist käpuli üles-alla ronima. Kuid kokkuleppele ei saada kiiruse osas, millega rong Paliverest läbi kihutab - arendaja plaanide kohaselt 160 kilomeetrit tunnis, ütleb Peep Rajaveer. Ega selles, et Allikmaa külas tuleks sundvõõrandada 12 kinnisasja osaliselt või tervikuna.

"Maavalitsus seda ei tahtnud teemaplaneeringus ette näha. minu volitajad on seisukohal, et see 30 sekundit, mis see Tallinn-Haapsalu liinil võitu annaks, ei vääri kannatust 12 maaomanikule," lisas Rajaveer.

Rahandusministeerium peab kontrollima, kas maakonna planeeringud on korrektselt tehtud, ja üritama lahendada eriarvamusi, kui osapooled pole seda suutnud teha.

Rahandusministeerium ütles, et maavalitsus on olnud korrektne ja trassi valikul head tööd teinud. Kuid vaevalt ollakse nõus kiirusi oluliselt vähendama.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv ütles, et eesmärgiks kogu tegevusel on ikkagi kiire ühenduse loomine kahe suure keskuse Tallinna ja Haapsalu vahel. "Mistõttu suhteliselt suure Eesti mõistes piirkiiruse kavandamine on prioriteet. See kindlasti ei tähenda, et peatuse asukohti ei võiks olla rohkem. Ja teatud rongid sõidavad kiiremini, teatud aeglasemalt. Aga projektkiirus on prioriteetne saavutada võimalikult suur," sõnas Oidjärv.

Rahandusministeeriumil kulub paar kuud järelvalvetoimingute lõpetamiseks. Pärast seda on maavanemal voli planeering kehtestada.