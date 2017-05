May sattus surve alla seoses pingetega kohtumisel Junckeriga

May nimetas teateid pingetest eelmisel nädalal Downing Streetil korraldatud dineel Brüsseli kuulujutuks, kuid ta seisab silmitsi süüdistustega vusserdamises esimesel kahepoolsel kohtumisel EL-i liidritega.

Ametlikud lahutusläbirääkimised ei alga enne Suurbritannia ennetähtaegseid üldvalimisi 8. juunil. May peaks naasma ametisse suurenenud parlamentaarse enamusega.

May kirjutas teisipäeval regionaallehes aga, et see protsess ei saa see olema kerge.

"Meist üle laua istuvad 27 Euroopa liikmesriiki, kes on ühtsed oma otsustavuses saavutada lepe, mis nende jaoks toimib," kirjutas May, lisades, et Ühendkuningriik vajab samasugust ühtsust kodus, saavutamaks lepe, mis vastaks ka Londoni huvidele.

Juncker vihjas pingetele eelmisel kolmapäeval toimunud kohtumisel, hoiatades hiljem, et "mõned isikud Suurbritannias alahindavad tehnilisi raskusi, millega meil tuleb silmitsi seista".

Juncker kinnitas samas, et kohtumine oli konstruktiivne. Samasugust sõna kasutas ka May kantselei.

Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine aga kirjutas pühapäeval, et Juncker oli lahkunud kohtumiselt Mayga komme korda skeptilisemalt Brexiti-kokkuleppe väljavaadete üle.

Läbirääkimistele lähedalseisvate allikate hinnangul on rohkem kui 50-protsendine tõenäosus, et Brexiti-kõnelused varisevad kokkulepet saavutamata kokku.

May nõudis kohtumisel, et kõnelused uue kaubandusleppe üle peaksid algama otsekohe ning et Suurbritannia ei ole kohustatud maksma Euroopa Liidule mingit raha.

Brüsseli hinnangul tuleb Suurbritannial maksta kuni 60 miljardit eurot ning et see küsimus tuleb lahendada enne kõnelusi kaubanduse üle.