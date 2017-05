Hillary Clinton: Putin ja FBI direktor maksid mulle presidendikoha

Mullu Valgesse Majja pürginud Hillary Clinton süüdistas teisipäeval kaotuses presidendivalimistel Föderaalse Jurdlusbüroo (FBI) direktorit James Comeyt ja Vene presidenti Vladimir Putinit, kes said hakkama tema valijate "eemale peletamisega".

Clinton, demokraatide presidendikandidaat 2016. aasta valimistel, ütles heategevuslikul lõunal New Yorgis, et võtab "täieliku isikliku vastutuse" mitme kampaaniaprohmaka eest, mis aitasid kaasa kaotusele vabariiklasele Donald Trumpile.

Samas asetas ta osa süüst ka Venemaa tegevusele häkkimisel ja lekete kasutamisel eesmärgiga mõjutada valimistulemust Trumpi kasuks, ning Comeyle, kes teatas kümmekond päeva enne valimisi, et avab uuesti juurdluse Clintoni tegevuse suhtes erameilikonto kasutamisel välisministrina.

"Ma olin teel võidule, kuni kombinatsioon James Comey kirjast 28. oktoobril ja Venemaa WikiLeaksist külvas kahtlusi inimeste meeltesse, kes kaldusid minu poolt hääletama, ent heitusid," lausus endine esileedi.

"Kui valimised toimunuks 27. oktoobril, oleksin teie president," lausus Clinton.

USA luureametkonnad teatasid jaanuaris järeldusest, et Venemaa sekkus valimistesse ja Putin isiklikult andis käsu kampaaniaks Ühendriikide demokraatliku protsessi õõnestamiseks ning Clintoni võidušansside kahandamiseks eesmärgiga aidata Trump võidule.

Clinton nimetas Vene riigipead kellekski, kes ei kuulu tema fännklubisse. "Ta sekkus kahtlemata meie valimistesse ja on selge, et ta kahjustas mind ja aitas mu vastast."

Demokraat viitas 7. oktoobril avaldatud helisalvestisele, kus Trump räägib naiste suguelundist krabamisest, ja sellele kuidas, "tunni või kahe möödudes" pärast helisalvestise avaldamist avaldas WikiLeaks Venemaa poolt varastatud Clintoni abide e-kirju.

"Missugune kokkusattumus. Seda ei ole võimalik välja mõelda," lausus ta.

Clintoni märkused, milles ta kordab Luure Keskagentuuri (CIA) direktorit Mike Pompeod, kes nimetas WikiLeaksi "vaenulikuks luureteenistuseks", on seni kõige põhjalikum tagasivaade valimiskaotusele. "Põhjus, miks ma usun, et me kaotasime, olid viimase 10 päeva sekkumised," ütles ta.

Politoloogid peavad samas Clintoni valimiskaotuse põhjuseks suutmatust mobiliseerida piisaval hulgal mittevalgeid, noori, üksiknaisi ja ülikooliharidusega valgeid valijaid, kes aitasid demokraadist ekspresidendi Barack Obama valimisvõitudeni aastatel 2008 ja 2012. Samuti heidetakse talle ette liiga tagasihoidlikku kampaaniaaega traditsioonilistes demokraatide kantsides nagu Michigan ja Wisconsin, kus suutis peale jääda Trump.

Trump on korduvalt öelnud, et süüdistused Venemaa aadressil on demokraatide katse õigustada valimiskaotust.

Clinton jätkab enda sõnul aktiivse kodanikuna ja "osana vastupanust".

Clintonil on käsil hiljem sel aastal ilmuva raamatu kirjutamine oma kogemustest. Ta nimetas kampaania ja tehtud vigade uuesti läbielamist "valusaks protsessiks". "Te saate lugeda mu ülestunnistust ja palvet pattude andeks andmiseks."