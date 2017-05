Reps: pikka perspektiivi Saluveeril koolijuhina ei ole

Reps rääkis usutluses Postimehele, et enne otse tegemist tuleb ära oodata siseauditi tulemused ehk 2013. aasta dokumendid tuleb ministeeriumi välis- ja sisehindamise spetsialistidest, raamatupidajatest, juristidest kokku pandud komisjonil üle vaadata.

"Kuna saime just kinnituse, et meil on võimalus ehitada uus kool, kaunite kunstide kool, mis – kui kõik hästi läheb – avab uksed 1. septembril 2019, siis on minu strateegiline otsus olnud algusest peale, et sellele koolile tuleb üks ühine juht leida," ütles Reps.

Repsi sõnul peab uuel direktoril uue maja projekteerimise staadiumis olema võimalus arutada ruumiplaane, isikkoosseisuga läbi rääkida ja koostööd teha ning seetõttu kuulutatakse välja uue kooli direktori konkurss ja ühendatakse need koolid varem, kui toimub füüsiliselt ühte majja kolimine.

"See on tavapärane traditsioon, et pool aastat või kaheksa kuud enne peaks koolil olema uus direktor, kes saab paika panna oma meeskonna, vaadata üle senise isikkoosseisu," märkis ta.

"Aga nagu üks inimene mulle paar päeva tagasi ütles, koorijuht ei salligi vahelesegamist, kuna muidu läheb häälepartii sassi. Aga pikka perspektiivi Aarne Saluveerile koolijuhina ei ole, see on täiesti selge," kinnitas Reps.

Georg Otsa nimelise muusikakooli 79 töötajat nõuavad direktor Aarne Saluveeri lahkumist koolijuhi kohalt, kuna pole rahul tema tehtud palgamuudatustega, mis tõstsid õpetajate koormust.