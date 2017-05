Jüri Ratas: Keskerakonna seotus korruptsioonijuhtumitega peab lõppema

"Keskerakond ei pea olema see erakond, kes on korruptsioonis pidevalt sees. Jah, meil on täna teatud kohtukaasused, millega on Keskerakond ja meie mõningad liikmed seotud. Need kindlasti ei mõju hästi," rääkis Ratas usutluses Postimehele. "Keskerakond pole loodud selleks, et käia esimese, teise või kolmanda astme kohtus ja seista oma õiguste eest,"

Ratase sõnul näitavad viimasel ajal avalikuks tulnud korruptsioonijuhtumid, et riigi ametid ja institutsioonid töötavad hästi. "See näitab kindlasti, et kaitsepolitsei teeb oma tööd nii, nagu ta peab tegema. Korruptsioonil, ükskõik missugusel tasandil, kas kohaliku omavalitsuse või riigi tasandil, ei ole mingit kohta," märkis Ratas.

"Kui ütleme, et meil pole üldse korruptsioonijuhtumeid või korruptsiooni, siis tekib pigem küsimus, et kas see vastab tõele. Või on tegu mingi raudse eesriidega. Õnneks selliseid raudseid eesriideid pole ja ametkonnad saavad tegeleda vabalt ja võidelda korruptsiooni vastu. Ma arvan, et see pigem puhastab ühiskonda," ütles peaminister. lisas ta.

Peaminister lausus, et tema soov on seda erakond muuta. "Me peame oma vanadest finantsvõlgadest lahti saama, me oleme selleks astunud väga konkreetse sammu: müüme maha Toom-Rüütli 3/5 kinnistu. Ma olen öelnud, et Keskerakond ei pea pidevalt olema kohtu all. Ma mõistan selle täielikult hukka."

Keskerakondlasest Tallinna abilinna Arvo Sarapuu väidetavat linna prügiäris osalemist kommenteerides ütles Ratas, et on erakonna esimehena küsinud, kas ta on seotud Tallinna prügiäriga, kas ta saab sealt tulu, kas ta on kuidagi varjatult seotud.

"Ta on vastanud kõigile küsimustele eitavalt. Ma vastasin teile varem, et kindlasti ma usaldan meie uurimisameteid ja -organeid. Kui tema vastu uurimine algatatakse ja ta süüdi mõistetakse, siis loomulikult kohtuotsus on reegliks," ütles Keskerakonna esimees Postimehele.