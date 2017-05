Ligi: "idioodi" päritolu on poliitikast, mitte meditsiinist

Ligi selgitas Eesti Päevalehes oma arvamusloos, et Vana-Kreekas tähistati selle sõnaga poliitika suhtes ükskõikseid, kes keskenduvad ainult isiklikele asjadele ning uus-Eesti vajab seda sõnatüve tähistamaks oma valitsejaid, kes on ükskõiksed oma poliitika sisu suhtes ning teenivad vaid isiklikku heaolu ja positsiooni.

"Sellised idioodid korrutavad omi jutupunkte hoolimata ekspertidest, saadavad laiali nõuandvad kogud ja nõunikud minema kabinetinõupidamiselt," nentis Ligi.

Ligi hinnangul on uus-Eesti idioodid majandustsüklit järgivat tasakaalureeglit muutmas poliitilist tsüklit ja omakasu järgivaks reegliks ning kõikuma pannakse nominaalsele tasakaalule lisaks ka struktuurne tasakaal ja seda nii, et istuva valitsuse kulud makstakse kinni eelmiste valitsuste loodud ülejäägi ja tulevaste valitsuste maksutulude arvel.

"Uus jätkusuutmatuse reegel lubab ministritel kiidelda hüvedega, mille arved jäetakse maksmata, tulevased valitsused peavad aga alustama kärbete ja laenude maksmisega ning ilma reservideta," tõdes Ligi.

Ligi nentis, et seetõttu ei maksa imestada, kui need, kes on jätkusuutlikkuse reegli kehtestanud ja seda järginud, on ka pisut emotsionaalsed peaminister Jüri Ratase ja rahandusminister Sven Sesteri kõikesaatva õõnsa retoorika peale, mis on vastuolus ekspertiisiga.

""Strateegilised investeeringud“, "SKP lõhe" ja "ettevõtluse käima tõmbamine" on tühi loba asja juurde. Betoonis ja asfaldis puudub see innovatsioon, mis majanduse struktuurseid kasvuprobleeme lahendaks, nad on riigile rutiinne püsikohustus," märkis ta.

Ligi sõnul tõmbab ettevõtlus ennast plaanimajanduse asemel käima siiski ise, kui riik ei sega, ja keskkond selleks on just tekkinud ning riik ei tohi aga midagi tõmmata ennast ära rebestades ehk struktuurse miinuse arvel.

"Ja lõpuks – praegu kõlab käima tõmbamise jutt ekspertide kõrvule kui lubadus kustutada tuld bensiiniga," leidis Ligi.

Eksminister Jürgen Ligi postitas eelmisel nädalal sotsiaalmeediasse enda postitusele valitsuse eelarvepoliitika kohta kommentaari, milles nimetas Sesterit idioodiks.