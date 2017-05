EL-i pealäbirääkija avalikustab soovitused Brexiti-kõnelusteks

Barnier teeb kolmapäeva hommikul teatavaks EL-i seisukohad, mida Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nimetas laupäeval EL-i õiguslikuks mandaadiks lahkumiskõnelustel.

EL-i liidrid kiitsid laupäeval peetud erakorralisel Euroopa Ülemkogul heaks karmid läbirääkimisjuhised, mis näevad muuhulgas ette etapiviisilist lähenemist, mille käigus lepivad pooled esmalt kokku EL-i ja briti kodanike õigustes, lahutusarves ja Põhja-Iirimaa küsimuses ning liiguvad alles seejärel edasi liidu ja Suurbritannia tulevase suhte juurde.

Euroopa Komisjoni volinikud kiidavad Barnieri soovitused ametlikult heaks kolmapäeva hommikul ning sellele järgneb pealäbirääkija pressikonverents.

Euroopa Liidu 27 liikmesmaad annavad Barnierile ametliku mandaadi kaks aastat kestvate lahkumisläbirääkimiste pidamiseks 22. mail.

Endine volinik Barnier on öelnud, et peab viima kõnelused lõpule 2018. aasta oktoobriks, et Euroopa Parlament jõuaks lepet arutada ja selle üle hääletada enne Suurbritannia kavakohast liidust lahkumist 2019. aasta 29. märtsil.

Tema soovitused, mille esialgset kavandit on AFP näinud, sisaldavad eluaegset tagatist õiguste säilimisele Suurbritannias vähemalt viis aastat elanud EL-i kodanikele.

EL-i kodanikel on ühisturu reeglite järgi õigus elada, töötada, ja nõuda toetusi igas bloki riigis.

EL-i väitel peab London tagama Suurbritannias elava kolme miljoni liidu kodaniku õigused Brexiti järgseks perioodiks ning nõuab Suurbritannialt 40-60 miljardi suuruse lahutusarve tasumist. Briti valitsus väidab, et ei ole kohustatud nii suurt summat tasuma.

Brüsseli hinnangul peab London enne poolte tulevase suhte arutamist lahendama ka EL-i liikme Iirimaa ja Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa piiriga seotud küsimused.

Briti peaminister Theresa May soovib kaubanduskõneluste ja lahkumisläbirääkimiste paralleelset pidamist.

May kohtus eelmisel kolmapäeval Junckeriga ja kuigi mõlema pressiesindajad nimetasid esmalt kohtumist konstruktiivseks, on hiljem ilmnenud, et tegemist oli pingelise kohtumisega, kust Juncker olevat Saksa ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung andmetel lahkunud senisest "10 korda skeptilisemalt" kokkuleppe väljavaadete osas.

Laupäeval vihjas Euroopa Komisjoni president pingetele kohtumisel, hoiatades, et mõned isikud Suurbritannias "alahindavad tehnilisi raskusi, millega meil tuleb silmitsi seista".