Pence: Trump kaalub tõsiselt saatkonna Jeruusalemma viimist

Trumpilt ja Abbasilt oodatakse kolmapäeval arutelu rahu saavutamise võimaluste üle Iisraeli ja palestiinlaste vahel, vahendasid ERR-i teleuudised.

Analüütikute hinnangul on aga USA saatkonna Jeruusalemma viimine poliitiliselt äärmiselt tundlik ning tooks kaasa palestiinlaste viha. Palestiina soovib Ida-Jeruusalemma oma tulevase riigi pealinnaks.

Trump on kutsunud Iisraeli ennast tagasi hoidma asunduste ehitamisega aladel, mida palestiinlased peavad endale kuuluvaks.

"Teen selgeks ka selle, et president on samuti isiklikult pühendunud Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendamisele. Meil on isegi hindamatu edasiminek väärtusliku rahu suunas. Tänu presidendi väsimatule eestvedamisele on murranguid ja tahe on kasvanud. Kuigi tuleb teha kompromisse, ei tee Donald Trump iialgi kompromisse Iisraeli kui juudiriigi julgeoleku arvelt. Ei nüüd ega iial," rõhutas asepresident Pence.