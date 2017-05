Valitsus Brüsselis: Eesti eesistumise ajal tuleb ajaloolisi otsuseid lahata

Peaminister Jüri Ratas nimetas Eesti eesistumise eesmärkidest rääkides seda, et EL jääks 27 liikmesriigiga liiduks ning see liit oleks võimalikult ühtne.

"Kui me seda suudame ELi eesistumise ajal täita /.../ on see juba väga suur samm," sõnas ta.

Eestil on eesistumise ajal Ratase sõnul neli prioriteeti: avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, digitaalteemad ja andmete vaba liikumine ning kaasav ja kestlik Euroopa.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnas, et ebarealistlikke eesmärke pole mõtet seada, kuid tähtis on taastada usk ELi vajalikkusesse ja muutustega kohanemine.

"Kui suudame tänast olukorda hoida /.../ siis ka see on juba suur saavutus," nentis ta.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul tuleb meeles pidada, et EL kutsuti kokku selleks, et maailmas oleks rahu. Ta märkis, et meie eesistumise ajal on suure tõenäosusega laual ajaloolised otsused, näiteks alaline struktureeritud koostöö (PESCO), kus panustatakse kaitsetööstusesse ja innovaatilisusesse.

"Väga oluline on, et Euroopa Liidu kaitsefond kutsutakse ellu, see on tõesti ajalooline otsus. Loodame eesistujana olla need läbirääkijad, kes suudavad saavutada koostöö," lisas Tsahkna.

Majandusminister Kadri Simson tõi välja, et energeetikas on tulemas arutelule kõige mahukam pakett üldse - puhta energia pakett. Samuti loodetakse avada debatt järgmise eelarveperioodi rahastuse üle. Mai lõpus tuleb transpordivolinik välja maanteepaketiga, mis puudutab kaugveojuhte ja tekitab ilmselt erimeelsusi, septembris toimub aga suur konverents "Connecting Europe", mis keskendub üleeuroopalistele transpordikoridoridele.

Eesti valitsus sõitis Brüsselisse kohtuma Euroopa Komisjoniga, et tutvustada Eesti eesistumise prioriteete. Tegemist on tavapärase eesistumist ülevõtva riigi valitsuse välisvisiidiga.

Kasutades e-valitsuse võimalusi, pidas valitsus Brüsselis väljasõiduistungi ja kabinetinõupidamise, millele järgnes pressikonverents.