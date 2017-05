Kohtla-Järve ja Kiviõli korteriühistud kavatsevad riigi kohtusse anda

Kohtla-Järve korteriühistute juhtide assotsiatsiooni andmetel on viimase kuu jooksul riigile üle antud veel kümmekond korterit ning "kingitusi" teevad riigile nii korteriühistud kui ka -omanikud, kirjutab Põhjarannik.

Korteriühistute juhtide assotsiatsiooni juhatuse liige Jelena Muttonen ütles, et neid omanikke, kes oma korteri ning sageli koos suurte võlgadega riigile loovutavad, on üha rohkem ning mõningatel juhtudel ulatuvad võlasummad üle 1000 euro.

Kohtla-Järve linna poolt riigile üle antud korterid ühistutele varem probleeme ei tekitanud, kuna linn maksis nende eest arveid alati õigel ajal ning võlgu ei olnud.

"Nüüd aga ootavad ühistud juba teist kuud riigile esitatud arvete tasumist ning tuleb välja, et ühistu juhatuse liikmetel ja majaelanikel on üks suur probleem juures. Rahandusministeerium on jätnud veebruari- ja märtsikuu arved riigile loovutatud korterite eest maksmata ning riik on muutunud samasuguseks võlgnikuks nagu paljud teised omanikud," nentis Muttonen.



Kui arved on õigel ajal maksmata, siis lisanduvad seaduse ja korteriühistu põhikirja kohaselt viivised, ent väidetavalt andis rahandusministeerium ühistutele saadetud kirjades teada, et neid ministeerium maksma ei hakka.

"Kui riik ka järgmisel kuul − ja see on juba kolmas kuu − arveid ära ei maksa, siis kavatsevad ühistud need võlad kohtu kaudu välja nõuda," kinnitas Muttonen.

Riigikohtu seisukoha järgi on korteriühistul õigus võlgnikku valida ehk ühistu võib esitada nõude nii endisele omanikule, kes võlad tekitas, kui ka uuele omanikule, kellele eelmise omaniku võlad korteriühistuseaduse kohaselt üle läksid.



Kohtla-Järve linnapea Ljudmilla Jantšenko ütles, et mõistab korterite riigile üleandmise tõttu ühistutel tekkinud probleeme, ent on veendunud, et ajapikku saavad need lahendatud.

Põhjarannikul ei õnnestunud rahandusministeeriumilt kommentaari saada, kuid mõni aeg varem on ministeerium märkinud, et eelarves ei ole ette nähtud raha Kohtla-Järve linna poolt veebruaris riigile loovutatud korterite arvete tasumiseks.