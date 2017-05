Audit: relvaeksamit tuleks korraldada sarnaselt autojuhieksamile

Erakorralisest relvaeksamite läbiviimise auditist käivad korduvalt läbi väljendid „ei vasta õigusaktidele" ning „esineb olulisi nõrkusi", vahendasid ERRi raadiouudised.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhi Veiko Kommusaare sõnul on üks põhimuresid see, et politsei- ja piirivalveamet korraldab relvaeksameid piirkonniti ebaühtlaselt, ilma kindlalt paika pandud reegliteta.

"Relvaeksami läbiviimise korraldus võib-olla ei ole õigusaktides väga mõistlikult reguleeritud, vajab natukene ühtlustamist ja PPA sisemised regulatsioonid ei ole ministri määruste ja seadustega väga hästi kooskõlas," sõnas Kommusaar.

Nii näiteks pole täpselt kirjas, mis on need põhjused, miks relvaloa andmisest keelduma peaks, tõi Kommusaar näite ning ütles, et relvaseadust muutes siseministeerium sellega ka tegeleb.

"Veel segasem on kord venekeelsete eksamipiletite puhul, mida eksamikomisjonid on tõlkinud vastavalt oma keeleoskusele ja äranägemisele."

Auditis tuuakse ka näide, kus PPA arendusosakond on koostanud teooriaeksami jaoks sada küsimust ja nende põhjal kümme eksamipiletit. Ühtseid eksamipileteid kasutab aga ainult Lääne prefektuur. Näiteks Lõuna prefektuur on oma eksamipiletitelt raskemini mõistetavad küsimused välja jätnud.

PPA büroojuht Margit Ratnik ütles, et tänaseks on eksamipiletitele ühtsed tõlked olemas.

"Julgen siiski väita, et oma olemuselt see kvaliteeti allapoole ei vii, kui mõni prefektuur on siiski oma küsimused koostanud. Oluline on see, et inimene, kes eksamit sooritab, nendele küsimustele ikkagi vastata oskaks," märkis Ratnik.

Läbivaks soovituseks, mille siseministeeriumi audiitorid annavad, on see, et relvaeksameid peaks korraldama sarnastel põhimõtetel nagu praegu korraldatakse juhilubade andmist - riiklikult ühtselt, elektrooniliselt ja väiksema halduskuluga.

Muu hulgas peaks eksamitele eelnema ka kohustuslik koolitus, mis aitaks vältida seda, et mõned eksaminandid tulevad relvaeksamile õppima.

Veiko Kommusaare sõnul pole kõigilt koolitust nõuda ehk mõistlik, kuna spordi või jahipidamise jaoks relva kasutavad inimesed õpivad relva käsitsemist nagunii.

"Nende isikute puhul, kes isiku ja vara kaitseks relva taotlevad, on võib-olla vaja täiendavaid mehhanisme. Aga kui pikk see koolitus peaks olema ja millistest moodulitest koosnema peaks, seda on täna veel vara öelda," nentis ta.

Margit Ratniku sõnul ei tule audiitorite tähelepanekud politsei- ja piirivalveametile üllatusena. Relvaeksamite parem korraldamine nõuaks üleminekut elektroonilisele lubade menetlemise süsteemile.

"2015. aastal püüdsime minna 2016. aasa eelarvesse raha küsima, et kogu relva elukaart puudutav asjaajamine korda teha. Nii menetluse digitaliseerimise kui ka järelevalve võimekuse tõstmise vaates. Riik seda oluliseks ei pidanud, rahastamisallikat me ei saanud. Tänase seisuga me oleme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite taotlusvoorus ja esimene eelotsus on meile positiivne," rääkis Ratnik.

Ühtlasi usub ta, et relvaeksamite korraldamise võiks anda hoopis erasektori kätte.

"Kas see on nüüd päris see koht, kuhu me tahame seda piiratud riigiressurssi kulutada, see on mõtlemiskoht. On kohad, kus riigi ja erasektori koostöö võiks olla viljakam," tõdes PPA büroojuht.

Kui süsteemide arendamine seisneb juba aastaid raha taga, siis tuleb auditist välja ka puudusi, mida saanuks ära hoida ilma uute infosüsteemideta. Näiteks Narva eksamikomisjoni esimees reeglina eksamitel ei osale ning tema ülesandeid täidab asetäitja.

Auditist ilmneb, et tavapäraselt ongi tema ainus, kes eksameid läbi viib. Kolmeliikmelise komisjoni teised liikmed ilmuvad kohale mõnd aega pärast eksami algust ja lahkuvad enne, kui eksam lõppeb. Lisaks sellele, et lisatasu makstakse ikkagi kõigile komisjoni liikmetele, tekitab selline käitumine audiitorite hinnangul korruptsiooniohu.

Margit Ratniku sõnul kinnitati talle Ida prefektuurist, et reeglina käivad komisjoni liikmed ikkagi kohal.