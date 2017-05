Föderaalvõimud ei esitanud mustanahalise tapnud politseinikele süüdistusi

USA justiitsministeerium on väidetavalt otsustanud, et kahele valgenahalisele politseinikule, kes tulistasid eelmise aasta suvel Louisiana osariigis surnuks mustanahalise mehe, föderaaltasandil süüdistusi ei esitata.

2016. aasta 5. juulil sai politsei teate, et punases särgis mustanahaline mees müüb ühe Baton Rouge'i toidupoe juures CD-plaate ning et ta olevat politseisse helistanud anonüümseks jäänud inimest relvaga ähvardanud. Sündmuskohale suundusid politseinikud Blane Salamoni and Howie Lake II, kelle tekkis seal Sterlingiga vastasseis, mille täpsed asjaolud on endiselt segased. Kõrvalseisjate poolt nutitelefoniga filmitud videotest, mis jõudsid ka avalikkuse ette, on näha, kuidas politseinikud Sterlingi maha suruvad ja selle käigus tulistab vähemalt üks politseinikest maas lamavat meest püstolist, vahendasid New York Times ja BBC.

(NB! Videos sisalduvad kaadrid ei sobi lastele ja nõrganärvilistele.)

Paljud pidasid juhtunut järjekordseks näiteks politseivägivallast ning Sterlingi surm tõi kaasa päevi kestnud meeleavaldused ja massirahutused.

Justiitsministeeriumi otsust kinnitasid teisipäeval New York Timesile kaks juhtumiga seotud allikat. Kohalikud võimud aga kritiseerisid justiitsministeeriumi selle eest, et informatsioon otsuse kohta lekkis avalikkuse ette enne, kui sellest oli teatatud Baton Rouge'i linnapeale ja Sterlingi lähedastele.

Otsus tehti ajal, mil Donald Trumpi administratsioon on tähelepanu all seoses sellega, kuidas hakatakse käsitlema "rassilise taustaga" politseivägivalla juhtumeid, mille eelmise riigipea Barack Obama administratsioon oli kuulutanud prioriteediks. Justiitsminister Jeff Sessions on aga olnud kriitikute tule all seoses väitega, mille kohaselt olevat ta teinud 1980. aastatel rassistlikuks peetud märkusi ning teema kerkis esile ka tema kuulamise ajal senatis. Sessionsil tuleb lähiajal teha veel teisigi otsuseid, mis puudutavad sarnaseid juhtumeid, kus mustanahalised mehed on segastel asjaoludel politseinike käte läbi surma saanud.

Justiitsministeeriumi otsus ei tähenda, et Louisiana osariik ei võiks ise nimetatud kahele politseinikule juhtumi asjus süüdistusi esitada.

Samuti on oluline meeles pidada, et latt politseinike föderaaltasandil vastutusele võtmiseks tsiviilõiguste rikkumise eest on väga kõrge ning süüdimõistvad otsused on veelgi haruldasemad. Ka teemat prioriteediks pidanud Obama administratsioon jättis mitmel korral analoogsete juhtumite puhul föderaalsüüdistused esitamata ning ka Sterlingi juhtumi puhul täheldasid eelmise administratsiooni ametnikud mitmeid takistusi.