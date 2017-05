Tšehhi liidrid kohtuvad poliitkriisi taustal presidendiga

Peaminister Bohuslav Sobotka teatas tagasiastumisest ja valitsuse laialisaatmisest teisipäeval. Tema sõnul ei suutnud rahandusminister ja miljardärist ärimees Andrej Babiš piisavalt maandada kahtlust, et ta pole tasunud makse nõutud ulatuses.

Sobotka ootamatu samm peegeldas pingeid kolmeparteilises koalitsioonis. Babiš on Sobotka vasakpoolse Sotsiaaldemokraatliku Partei (ČSSD) rivaal ning juhib tsentristlikku liikumist ANO2011, mis saab oktoobris toimuvatel parlamendivalimistel ilmselt suure edu osaliseks.

Babiši hinnangul pole valitsuse laialisaatmiseks mingit põhjust.

Zemanil on õigus valida, kes üritab järgmisena valitsust moodustada. President kohtub kolmapäeval Babiši ning Sobotka asetäitja, siseminister Milan Chovaneciga.

Parlamendivalimised toimuvad oktoobris, kolm kuud hiljem on presidendivalimised

Sobotka teatas teisipäeval, et annab nädala jooksul president Miloš Zemanile üle valitsuse tagasiastumispalve.

Tšehhi võimukoalitsioonis on pinged kuus kuud enne üldvalimisi teravnenud. Sobotka sõnul on kahtlusi, et rahandusminister hoidus minevikus maksudest kõrvale ja ei ole seda piisavalt selgitanud.

Tšehhi üks rikkamaid äritegelasi Babiš juhib tsentristlikku liikumist ANO, millele ennustatakse oktoobrikuiste valimiste võitmist. Sobotka sotsiaaldemokraadid (CSSD) jäävad Babiši liikumisest kaugele maha.

Peaministri sõnul võimaldab tagasiastumisotsus "vabastada koalitsiooniparteide käed, et nad saaksid alustada läbirääkimisi olukorrale lahenduse leidmiseks või ennetähtaegsete valimiste korraldamiseks".

Sobotka kinnitas, et koos temaga lahkub ametist terve valitsus. "Andrej Babiši rahandusministriks jäämine on vastuvõetamatu," sõnas ta.

Sobotka palus Babišil läinud nädalal selgitada 55 miljoni väärtuses maksuvabade võlakirjade kasutamist seoses oma põllumajanduskonglomeraadiga Agrofert. "Kõik peavad reegleid järgima. Minister Babiš on segatud ulatuslikku huvide konflikti," lausus valitsusjuht ajakirjanikele.

Babiš eitab mis tahes rikkumisi ja nimetas Sobotka otsust "täiesti traagiliseks" ja "meeleheitlikuks".

"Olen alati tegutsenud seadusega kooskõlas," lausus rahandusminister teisipäeval, nimetades Sobotkat argpüksiks. Babiš väitis ka, et Sobotka erakonnakaaslasest siseminister Milan Chovanec andis politseile korralduse uurida tema äritegevust. Siseminister on süüdistusi eitanud.

Viimaste arvamusküsitluste kohaselt toetab ANO-d 33,5 protsenti valijatest CSSD 16 vastu.

Alates 2014. aastast peaministrina tegutsev Sobotka juhib kolme partei võimuliitu, kuhu kuuluvad CSSD kõrval veel ANO ja paremtsentristlikud kristlikud demokraadid KDU-CSL.

Korralised parlamendivalimised on kavandatud 20.-21. oktoobrile. Neile järgnevad kolm kuud hiljem presidendivalimised.

Sõltumatu analüütik Jiří Pehe ütles AFP-le, et peaminister on mõistnud, et valijad näevad teda küll kompetentse, aga nõrga poliitikuna. "Nüüd on Miloš Zemani kord ohjad haarata," sõnas ta presidendile viidates.

Tšehhi seaduste järgi ei ole presidendil ajalisi raame valitsuse tagasiastumispalve rahuldamiseks. "President võib otsustada lasta lahkuval kabinetil oma mandaadi lõpuni töötada, aga ta võib nimetada ametisse ka ajutise tehnokraatide valitsuse," sõnas Pehe.