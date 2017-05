Mélenchoni toetajate küsitlus: kaks kolmandikku ei hääletaks Macroni poolt

Mélenchoni poliitiline liikumine La France insoumise tegi 26. aprillil avalduse, mille kohaselt ei hääleta keegi neist 7. mail Rahvusrinde (eks)juhi Marine Le Peni poolt. Küll aga pakuti toetajatele kolm võimalust - hääletamine tühjaks jäetud valimissedeliga, liberaalse tsentristi Emmanuel Macroni poolt hääletamine või mitteosalemine.

Kaks kolmandikku veebiküsitluses osalenutest vastas, et nemad ei kavatse teises voorus Macroni poolt hääletada. vastanutest kinnitasid 36 protsenti, et neil on kavas hääletada tühja valimissedeliga; 29 protsenti, et nad jäävad valimistelt üldse kõrvale, ning 35 protsenti lubas, et nad hääletavad Macroni poolt.

Samas näitavad Mélenchoni valijate seas tehtud sõltumatud arvamusuuringud veebiküsitlusest erinevaid tulemusi. Näiteks Kantar Sofres Onepoint prognoosib, et Macroni poolt hääletab 52 protsenti Mélenchoni toetajatest, 31 protsenti jätab erineval viisil (tühi sedel või eemalejäämine) hääle andmata ning 17 protsenti annab oma hääle hoopis Le Penile.

Ka Mélenchon ise pole siiani teatanud, mida ta kavatseb presidendivalimiste teise vooru ajal teha.

Möödunud nädala pühapäeval toimunud presidendivalimiste esimeses voorus kogus liberaalist tsentrist Emmanuel Macron 24,01 protsenti häältest. Teisele kohale jäi Le Pen 21,30 protsendiga. Seega on pühapäeval ehk 7. mail toimuvas teises voorus vastamisi Macron ja Le Pen. Võitjaks osutub see, kes kogub rohkem kui 50 protsenti häältest.

Vabariiklaste kandidaadi François Filloni toetus esimeses voorus oli 20,01 ja vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchoni oma 19,58 protsenti. Senise võimuerakonna ehk Sotsialistliku Partei ametlik kandidaat Benoît Hamon kogus vaid 6,36 protsenti häältest, talle järgneski eurovastane Dupont-Aignan 4,7 protsendiga.

Ülejäänud väikeparteide kandidaatide tulemused olid järgnevad: Jean Lasalle 1,21, Philippe Poutou 1,09, François Asselineau 0,92, Nathalie Arthaud 0,64 ja Jacques Cheminade 0,18 protsenti.

Valimisaktiivsus oli 77,77 protsenti. 1,78 protsenti valijatest kasutas oma valimisseadusest tulenevat võimalust hääletada tühja valimissedeliga.

Hamon ja Fillon teatasid kohe pärast kaotuse tunnistamist, et toetavad teises voorus Macroni ja kutsusid seda tegema ka oma valijaid. Sarnaseid üleskutseid tegi ka suur hulk nende mõjukaid parteikaaslasi, sealhulgas ka praegune sotsialistist riigipea François Hollande, kes ise madala reitingu tõttu teiseks ametiajaks ei kandideerinud.