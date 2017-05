Tramm võib sadamasse viia kolme aasta pärast

Rail Balticu projekti osa on ka Tallinna südalinnast sadamaalani ulatuv trammitee jätk. Lõplik trass loodetakse paika saada paari kuu jooksul ning kui projekt ka rahastuse saab, võib kolme-nelja aasta pärast trammiga sadamasse pääseda. Siis on kõik suured taristusõlmed Tallinnas omavahel trammiteega ühendatud.

Trammitee valmimisel oleksid omavahel ühendatud lennujaam, kuhu praegu trammiteed rajatakse, Rail Balticu sõlmjaam Ülemistes, uus bussiterminal Ülemistes, sadam ja Balti jaam. D-terminali juurde tuleks trammi tagasipöördekoht.

Rail Balticu projekti on sisse kirjutatud ka hange tulevase Ülemiste ühistranspordisõlme ja sadama ühendamiseks trammi või rongiga. Praeguseks on leidnud nii Tallinna linna, Tallinna Sadama kui Rail Balticu esindajad, et optimaalseim oleks, kui tramm liiguks Hobujaama ja Paadi tänavat mööda sadamani, D-terminali juurde - sellisena on see kirjas ka Tallinna Sadama masterplaani lähteülesandes.

"Kavas on jõuda selle trammiliini ehitamiseni nii ruttu kui võimalik. Tõenäoliselt on see järgmine suur trammiprojekt."

Trammipeatusest saab reisija edasi liikuda juba mööda uut jalakäijate silda, mis viib üle Admiraliteedi basseini A- ja B-terminali juurde.

"Kavas on jõuda selle trammiliini ehitamiseni nii ruttu kui võimalik. Tõenäoliselt on see järgmine suur trammiprojekt, mis Tallinna linnas ette võetakse, ükskõik, kes selle projekti käimatõmbajaks on," ütles Tallinna linnaarhitekt Endrik Mänd ERR.ee-le.

Kui kalliks projekt kujuneda võib, ei oska Tallinna linnaarhitekt Endrik Mänd veel öelda - arengu-uuring ja tasuvusuuring on veel käimas.

Lõplik trammitee trass siiski veel paigas pole, kuid see peaks selgeks saama mõne kuuga - vastav hange on juba käimas -, nii et septembriks, kui Tallinna Sadama masterplaani lõplik ideekavand selgub, on ka trammitee trass paigas. Eelduseks on EL-i rahastuse saamine trassile, mis reeglite kohaselt eeldab 15-protsendilist omafinantseeringut. Kui EL-i rahastus mingil põhjusel ei õnnestu, on juba linna ja sadama asi edasi arutada, kas leitakse variant seda omal käel rahastada.

"Huvi on kõigil osapooltel see väike lõik praegu ehitada," kinnitas Mänd.