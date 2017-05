Reformierakond tutvustab oma Tallinna valimisprogrammi kuu lõpus

"27. mail tutvustame oma plaane Tallinna arenguks, sisu on esikohal. Esitleme kaheksa linnaosa eestvedajaid ning ka programmi, kuidas näeme Tallinna arengut," ütles Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Kristen Michal ERR-ile.

Samuti kinnitatakse Michal ka Reformierakonna ametlikuks Tallinna linnapeakandidaadiks.

"Meile on Tallinn tulevikulinn. See tähendab, et Tallinna valikud, ka juhtimise uuenemise valikud peavad sellest lähtuma. Selles vastandume Keskerakonna poliitikutele. Kõik kes soovivad Tallinna tulevikulinnana näha - nii noorte kui eakate, nii ettevõtjate kui külaliste jaoks, on meiega koos tegutsema teretulnud, oleme avatud," ütles Michal.

"Kui tuua mõni näide ideedest, siis meil on plaan nii transpordi ja ühenduste arendamiseks - Tallinna suuruse linna transpordi areng vajab täiesti uut lähenemist, et tuleviku Tallinnas oleks mõnus nii noortel seigelda, kui eakatel aega veeta. Haridussüsteemis soovime põhimõttelist muutust - kogu haridussüsteem võiks lasteaiast alates olla üks ja eestikeelne. Nii kaoks ka Keskerakonna kasutatav pinnas eesti- ja venekeelsete inimeste vastandamiseks ja erineva jutu rääkimiseks erinevates auditooriumites. Tuleviku Tallinnas on head ühendused linnas sees, teiste linnadega - näiteks Helsingiga ja lõhutud kunstlikud barjäärid, millest Keskerakond kramplikult kinni hoiab. Sealhulgas kustub valgus miljoneid neelava Tallinna propagandaaparaadi kontorites ja lõppeb venekeelsete alternatiivuudiste tellimine, see on meie puhul selge," rääkis Michal.