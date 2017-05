Scaparrotti: USA peab Venemaa heidutamiseks rohkem sõdureid saatma

USA relvajõudude Euroopa väejuhatuse (EUCOM) ülem selgitas senaatoritele, et Ühendriikide praegune kohalolek Euroopas, mis koosneb hetkel kahest alalisest lahingbrigaadist ja ühest roteeruvast brigaadist, peab ajapikku tõusma, vahendas The Hill.

"Venemaa pole seal vastas kerge, vaid raske jõuga," märkis ta senati eelarve alamkomitee istungil.

"Selleks, et omada sõjalist kohalolekut, mis nii usutav kui ka vajaliku struktuuriga, vajame me rohkem soomusjõudu... selleks, et olla kindlad, et meie väed on piisavalt suured Venemaa heidutamiseks," rõhutas Scaparrotti.

Koos soomusbrigaadidega tuleks kindrali arvates saata Euroopasse juurde ka toetavaid üksusi - insenere ja õhujõudu.

Scaparrotti on ka varem korduvalt teatanud, et Venemaa agressiivsele käitumisele tuleb vastu astuda ning et selleks on vaja ka lisaressursse.

Tänapäeval on Euroopas kokku umbes 62 000 USA sõdurit, külma sõja ajal tipphetkel oli see arv 300 000 juures.