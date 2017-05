Elisa jätkab EL-is interneti päevapiletitega, ärikliendi pakett kallineb

Elisa läheneb oma klientidele teise loogikaga kui konkurendid - nende andmesidepaketid ei sisalda vaikimisi andmesidemahtu välismaal, vaid arvestavad sellega, et 80 protsenti kliente käib välismaal harva.

"Elisa kliendibaasi analüüs näitab, et enamus klientidest ei vaja pidevalt mobiilsideteenuseid välismaal, sest nad reisivad valdavalt korra aastas Euroopas ja seejuures on enamik seal vähem kui kümme päeva. Seega näeme, et kliendile on märgatavalt soodsam kasutada Eestis senist paketti ning mujal Euroopas interneti päevapiletit," põhjendas Ellisa kommunikatsioonijuht Marika Raiski, miks nad konkurentidest erinevalt oma hinnastamisele lähenevad.

"Nendele Elisa klientidele, kes viibivad enamuse ajast välismaal, oleme välja töötamas veel eraldi roamingu lahendust," lisas Raiski.

Senised interneti päevapiletid lähevad alates 15. juunist, mil EL-is kaovad rändlustasud, kaks korda odavamaks, samuti võimaldatakse sellega mobiilset internetti kasutada senisest pea kolm korda suuremas mahus.

Senise viie euro asemel maksab interneti päevapilet siis 2.50 eurot ning senise 150 megabaidi asemel saab selle eest kasutada 400 megabaiti ööpäevas.

Äriklient saab jõuga mahtu (ja kuutasu) juurde

Sõltumatult rändlustasude kadumisest on Elisa üle vaadanud muidki oma pakette. Nii saadeti äriklientidele teade, et alates juunist tõstetakse nende nutitelefoni pakettides andmesidekiirust ja -mahtu ning osa pakette saab juurde ka 4G interneti. Sellega seoses tõusevad ka pakettide kuutasud mitme euro võrra, sõltuvalt paketist. Uudis oleks positiivne, kui sellega ei kaasneks hinnatõusu ja kohustust sellele paketile üle minna - vana mahu ja hinnaga juunist jätkata ei lasta.

Mitmed ärikliendid ongi väljendanud oma nördimust, et Elisa teatab neile saadetud kirjas: "Kui Te siiski ei soovi uuenenud tingimustega paketti edasi kasutada, võite käesoleva aasta maikuu jooksul enda lepingu lõpetada."

Marika Raiski selgitusel on muudatused tingitud vajadusest kaasas käia klientide vajadustega. "Kliendi vajadus suurema andmesidekiiruse ja internetimahu järele aina kasvab, sest iga päevaga muutub aina olulisemaks online-suhtlus, suuremahuliste failide kiire ja lihtne jagamine ning võimalus tööasjadega kursis olla igal pool. Pakettide uuendamine on võimalik ka tänu sellele, et arendame Elisa 4G Interneti võrku pidevalt edasi ning tänu sellele saame kliendile reaalselt pakkuda suuremaid kasutusmahtusid ja kiiruseid."

Miks aga soovi korral "lahjema" paketiga jätkata, Raiski selgitusest ei selgu. Samuti ei väljastanud Elisa äriklientide "enne ja pärast" hinnakirja, et näha pakettide täpseid hinnaerinevusi.