May sõnul püüavad EL-i poliitikud Briti valimisi mõjutada

Briti peaminister Theresa May süüdistas kolmapäeval Euroopa Liidu politseinikke ja ametnikke selles, et nad püüavad mõjutada järgmisel kuul toimuvate valimiste tulemusi.

May külastas kolmapäeval kuninganna Elizabeth II, mis tähistab parlamendi laiali saatmist ja ametliku valimiskampaania algust, vahendas Reuters.

May ütles Downing Streetil kõnet pidades, et Brüsselis on inimesi, kes ei taha, et Brexiti kõnelused oleksid edukad.

Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine kirjutas pühapäeval, et Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker oli lahkunud eelmisel nädalal kohtumiselt Mayga kümme korda skeptilisemalt Brexiti-kokkuleppe väljavaadete üle. Läbirääkimistele lähedalseisvate allikate hinnangul on rohkem kui 50-protsendine tõenäosus, et Brexiti-kõnelused varisevad kokkulepet saavutamata kokku.

"Viimastel päevadel oleme näinud, kui rasked need kõnelused tõenäoliselt on. Suurbritannia läbirääkimiste positsioon Euroopas on mandri ajakirjanduses moonutatud, Euroopa Komisjoni läbirääkimiste seisukohad on tugevnenud, Euroopa poliitikud ja ametnikud saadavad Suurbritannia vastu ähvardusi," rääkis May.

"Kõik need sammud on tahtlikult ajastatud selleks, et mõjutada üldvalimiste tulemusi," lisas ta.