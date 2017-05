Meedia: Mustal merel põhja läinud Vene sõjalaeva ohvitserid olid joobes

27. aprillil põrkasid Mustal merel Istanbuli lähistel kokku Venemaa mereväe luurelaev Liman ja Togo lipu all elusloomi vedanud kaubalaev Youzarsif H. Laeva tüürpoordi veealuses osas tekkis kokkupõrke tulemusena suur auk, mis tõi kaasa laeva uppumise. Ükski inimene kokkupõrke tagajärjel surma ei saanud ning Türgi rannavalvel õnnestus kõik hätta sattunud elusatena kaldale tuua.

Seni on kinnitatud, et piirkonnas oli õnnetuse ajal paks udu ja halb nähtavus. Odessa uudisteportaal Dumskaja aga kirjutab oma Sevastopolis asuvatele allikatele viidates, et õnnetuse hetkel olid kõik Vene sõjalaeva ohvitserid purjus. Alkoholitarbijate hulgas oli ka parajasti valve eest vastutama pidanud ohvitser ning seega olid paksus udus liikuva sõjalaeva kaptenisillale jäetud vaid reaalse navgiatsioonikogemuseta madrused.

Esimesena märkas lähenevat tsiviillaeva radarit jälginud noor mereväelane, kuid kokkupõrke vältimiseks oli paraku juba liiga hilja.

Sellest hoolimata üritas ta valves olevat ohvitseri olukorrast informeerida, kuid viimane oli nii raskes joobes, et teda ei õnnestunud äratada. Ka tüürimees ei jõudnud viimasel hetkel enam midagi teha. Seetõttu oli ka kokkupõrge väga tugev ja tüürpoordi tekkis kohe suur auk. Vene mereväelased liikusid pärast kokkupõrget kaubalaeva pardale, sest viimane polnud õnnetuses eriti kahjustada saanud.

Samuti on teada, et Vene merevägi toob praegu uppunud luurelaeva pardalt ära mingit tehnikat ja laevahuku sündmuskohal viibivad laev Seliger ning puksiir SB-739. Väidetavalt on mereväel kavas uppunud laev pärast tehnika päästmist vee all õhku lasta.