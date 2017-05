Video: Le Pen ja Macron väitlesid tulises teledebatis

Samas peavad eksperdid ebatõenäoliseks, et debatt valijate eelistusi märkimisväärselt muutis. Peamiseks valijate grupiks, keda debatt võis mõjutada, on need inimesed, kes alles kaaluvad, kas minna üldse valima või mitte. Varasemad arvamusuuringud on prognoosinud, et osa paremtsentrist François Filloni toetajaid ja veelgi rohkem vasakäärmuslase Jean-Luc Mélenchoni toetajatest ei kavatse teises voorus valimisjaoskondadesse suunduda.

Favoriidiks peetava Macroni kõige olulisemaks ülesandeks oli vältida mingit suurt libastumist ning sellist stsenaariumi suutis ta laias laastus vältida. Le Peni eesmärgiks tundus aga olevat kavatsus jätta mulje, et Macroni näol on tegu ebapopulaarse François Hollande'i mantlipärija ning "kontrollimatu globalismi" kandidaadiga. Seda strateegiat ta ka järgis, kuid samal ajal jäi tema enda plaanide ja valimislubaduste reaalse rakendamise tutvustamine selle võrra tahaplaanile.

Telekanali BFM TV tellitud Elabe uuringu kohaselt leidis 63 protsenti küsitletutest, et Macron jättis debati ajal oma konkurendist veenvama mulje.

Teravamad süüdistused

Macron ütles teledebatil, et parempopulistlik kandidaat Marine Le Pen riskib kodusõja vallandamisega oma programmist rääkides.

"Olen kompromissitu ja juhin võitlust (terrorismi vastu) kõigil tasandeil, ent meid ootab ees lõks, see, mida teie välja käite, see on kodusõda," ütles Macron.

Le Pen süüdistas Macroni pehmuses islamistliku äärmusluse suhtes. Le Peni sõnul on Macron "kõigi karmide ettepanekute vastu" julgeolekuolukorra parandamisel ning ka äärmusluse vastu võitluses.

"Teil on leplik hoiak islamistliku äärmusluse suhtes," ütles Le Pen.

Debati alguses süüdistas Macron Le Peni lausvaletamises. "Teie strateegia on valetada ohtralt, te ei paku midagi välja," ütles Macron Le Penile, kes omakorda nimetas 39-aastast ekspankurit "süsteemi lemmikuks".

Pühapäeval peetakse Prantsuse presidendivalimiste teine voor, milles seniste arvamusküsitluste kohaselt on suurem tõenäosus - umbes 60 protsenti 40 vastu - võita Macronil.

Teledebatt täismahus inglise keeles:

Teledebatti täismahus ja prantsuse keeles saab vaadata SIIN.