Vabariiklased: Obamacare'i tühistamiseks on hääled koos

Teade on seotud uue tervishoiureformi eelnõuga, mis sai hoogu juurde kolmapäeval, kui kaks mõjukat vabariiklasest kongresmeni - Fred Upton Michiganist ja Billy Long Missourist - andsid oma toetuse eelnõule, mis lisab kavale kaheksa miljardit dollarit, millega aidata katta ravikindlustuskulusid neile inimestele, kel juba on eelnevalt olnud haigusnähud.

"Me hääletame tervishoiueelnõu üle homme. Sest meil on piisavalt hääli koos," ütles esindajatekoja enamuse liider Kevin McCarthy Californiast. "See kiidetakse heaks. Tegu on hea eelnõuga."

Eelnõu varasem vabariiklaste versioon kukkus kokku märtsis, kui nii mõõdukad kui konservatiivsed vabariiklased torpedeerisid partei enda katset tasalülitada demokraadist ekspresidendi Barack Obama tervishoiuseadus.

President Donald Trump on viimastel päevadel uut eelnõu korduvalt kiitnud.

Paljud tervishoiueksperdid on siiski märkinud, et kaheksast miljardist dollarist lisarahast ei piisa haigetele ravikindlustuse pakkumiseks.

Esindajatekoda võttis vastu 1,1 triljonilise eelarve

Esindajatekoda võttis kolmapäeval suure enamusega vastu 1,1 triljoni dollari suuruse eelarve, milles oli väikesi võite nii demokraatidele kui ka vabariiklastele.

Samas jäeti hilisemaks aruteluks president Donald Trumpi vastuoluline lubadus ehitada lõpuni müür Mehhiko piiril ning kava jätkata sõjaväe ulatuslikku täiustamist.

Eelarve-eelnõu võeti vastu 309 poolthäälega 118 vastu. Nüüd liigub eelnõu edasi senatisse, kus see tuleb kinnitada enne reede keskööd.

Valge Maja on teatanud, et Trump allkirjastab eelarve. Tegemist on esimese niinimetatud suure seaduseelnõuga, mis võetakse vastu Trumpi presidentuuri ajal.