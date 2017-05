Põhja-Korea meedia hoiatas Hiinat "raskete" tagajärgede eest

Põhja-Korea riigimeedia kritiseerib Hiinat otse harva. Üldiselt öeldakse kriitilistes artiklites Hiina kohta ainult "naaberriik". Pyongyangi peamine kaubanduspartner ja peamine toetaja Hiina ärgitab liitlast USA survel peatama oma tuuma- ja raketiprogrammi.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA vahendas artiklit, milles öeldi, et "rida absurdseid ja hoolimatuid avaldusi on nüüd Hiinast kuulda iga päev, kuid see muudab praeguse halva olukorra veel pingelisemaks".

Kirjutist ei omistatud ühelegi riigiametile ega -ametnikule. Selle kirjutaja kohta oli toodud välja ainult nimi - Kim Chol.

Artiklis viidati Hiina riigimeedia avaldustele, milles Pyongyangi hinnangul lükati süü kahepoolsete suhete halvenemise eest Põhja-Koreale ning esitati "jõuetuid vabandusi USA pilli järgi tantsimise õigustamiseks".

"Hiina ei tohiks enam kompida Põhja-Korea kannatlikkust," öeldi artiklis. "Hiinal on paras aeg mõelda rasketele tagajärgedele, mis kaasnevad Põhja-Korea ja Hiina (suhete) tugisamba hooletu lõhkumisega."

Hiina riigimeedia hakkas hiljuti regulaarselt avaldama Põhja-Korea tegevusi kritiseerivaid artikleid.

Valitseva Hiina kompartei avaldatud tabloid Global Times hoiatas neljapäeval toimetajaveerul, et Põhja-Korea sammud ähvardavad lõhkuda 1961. aastal sõlmitud leppe, milles pooled lubasid hoiduda vastastikkusest sõjalisest agressioonist. Lisaks ärgitati Pyongyangi lõpetama tuumakatsetused.

Viimastel päevadel on leht hoiatanud ka, et Hiina suudab anda tagasilöögi "mis tahes osapoolele, mis ületab punase joone" ning kehtestab Põhja-Koreale naftaembargo, kui viimane peaks tegema uue tuumakatsetuse.

Põhja-Korea riigimeedia vastas kolmapäeval, et Hiina on see, kes on ületanud "punase joone".