Soini rääkis Lavrovile Ukrainast ja inimõigustest

Tegemist oli ministrite viienda kohtumisega Soini ametiajal, vahendasid Yle ja Reuters.

Soini sõnul möödus kohtumine positiivses meeleolus, kuid esile tõusid ka probleemsed teemad.

Soome välisminister juhtis tähelepanu ka aktuaalsetele välispoliitilistele küsimustele nagu konfliktid Ukrainas ja Süürias ning pinged Korea poolsaarel. Samuti mainis Soini inimõigusi puudutavaid probleeme Venemaal.

Soini rõhutas enda sõnul Lavrovile seda, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted ei saa areneda, kui Ukraina sõja lõpetamiseks sõlmitud Minski lepet ei järgita. Soome minister avaldas lootust, et Venemaa kasutab oma mõjuvõimu, et Minski leppe tingimustest ka kinni peetaks.

Lavrov märkis omakorda, et Ukrainas leidis 2014. aastal aset ebaseaduslik relvastatud riigipööre ning lääneriigid, kes sellega leppisid, vastutavad ka Ukraina valitsuse eest, keda tuleb survestada Minski leppe tingimusi täitma.

Venemaa välisminister kiitis Soome kolleegi külalislahkuse ja kauni kohtumispaiga eest.

Lavrovi sõnul arenevad kahe riigi vahelised suhted, eriti majandusalased suhted, hästi. Lisaks rõhutas ta, et Venemaal hinnatakse Soome rahvusvahelist mainet, mille ta on saanud eelkõige oma erapooletu välispoliitika tõttu.

Eelteadete põhjal oli välisministritel kavas rääkida peamiselt Arktika Nõukogust, mille eesistujaks Soome käesoleval kuul saab.

Meedias on spekuleeritud ka selle üle, kas Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema USA kolleegi Donald Trumpi kohtumine võiks toimuda Helsingis. Seetõttu lootsid mõned ajakirjanikud selleteemalisi kommentaare saada ka välisministritelt.

Lavrov vastas, et Helsingi oleks sellise kokkusaamise toimumiseks sobilik paik, kui Washington sellise ettepaneku teeb. Samas tunnistas ta, et hetkel pole mingeid plaane sellise kohtumise asjus tehtud ning lähikuudel see teoks ei saa.

Lavrov kritiseeris Obamat ja USA poliitikuid

Lavrov kasutas Soomes toimunud pressikonverentsi ka USA poliitika kritiseerimiseks.

Välisministri sõnul olevat eelmine Ühendriikide president teinud kõik endast oleneva, et Washingtoni ja Moskva suhteid halvendada. Lavrovi arvates jätkub Venemaa vastu suunatud kampaania USA-s ka praegu.

Lavrovi arvates on selle kampaania eestvedajateks need jõud, kes ei suuda leppida presidendivalimiste tulemusega ning taotlevad USA sisepoliitikas suuremat võimu.

Venemaa välisministri hinnangul mõeldakse USA-s, sealhulgas kongressis praegu välja erinevaid süüdistusi Venemaa aadressil, kuid mingeid tõendeid ei esitata. "Kuna fakte ei ole, on tegu propagandaga," kurtis ta.

Pressikonverentsil viibinud ajakirjanikud küsisid ka seda, kui kaugele on jõutud president Sauli Niinistö ettepanekuga parandada julgeoleku Läänemere piirkonnas näiteks selle abil, et regioonis liikuvad sõjalennukid lendaksid sisse lülitatud transponderitega. Soini sõnul kulgeb ettepaneku rakendamine hästi, Lavrov aga süüdistas NATO-t, et viimane polevat ettepanekule vastanud.