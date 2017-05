Nordica tõi ministrid Brüsselist tagasi Stockholmi liinilt võetud lennukiga

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo kinnitas ERR.ee-le, et otsuse tagant ei maksa otsida seisuslikku põhjust ehk Stockholmi lennukit ei suunatud Brüsselisse seetõttu, et seal ootas kojulendu kuus ministrit.

"Kindlasti polnud põhjus selles, et tegemist oli valitsuse liikmetega. Me ei saa teha inimestel selliselt vahet," kinnitas Uibo. "Tegime seda puhtalt sellepärast, palju reisijaid selle pärast kannatas - meil oli Brüsselis neli korda rohkem reisijaid kui Stockholmis. Me teeme seda kogu aeg samamoodi - see on üks kriteerium, et võimalikult vähe inimesi kannataks sellistel puhkudel."

Nimelt ootas Uibo sõnul Brüsseli lendu 84 ja Stockholmi lendu 19 inimest.

Uibo kinnitusel oleks kehva lahenduse puhul ainult üks variant veel kehvem olnud - kui neli korda rohkem inimesi oleks kannatanud ehk üleöö oleksid ootele jäänud Brüsselis lendu ootavad kliendid.

Varulennukid päästavad olukorra

Selliste juhtumite vältimiseks soetabki Nordica omale kaks varulennukit, et edaspidi oleks vangerdusruumi ja keegi kellegi teise arvelt kannatama ei peaks. Siis lahenevad taolised juhtumid kiiremini ja valutumalt.

"Ootame pikisilmi seda varulennukit. Esimene peaks jõudma juunis, teine juulis ja loodetavasti augustis peaksid mõlemad olema juba teenistuses," ütles Uibo.