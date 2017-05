Somaalia korrakaitsjad lasid ministri terroristi pähe maha

Somaalia võimud kinnitasid neljapäeval, et 31-aastane avaliku töö minister Abdullahi Sheikh Abas sai surma, kui julgeolekutöötajad avasid tule tema auto pihta, mis liikus pealinn Muqdishos presidendipalee lähistel, vahendas BBC.

Politseimajor Nur Hussein selgitas Reutersile, et julgeolekutöötajad tulistasid autot seetõttu, et see takistas liiklust ning nad arvasid, et selles on terroristid.

Sõdurid ja muud julgeolekutöötajad peavad riigis pidevalt võitlema islamiäärmuslastest terroristidega, kes teevad aeg-ajalt ka rünnakuid pealinnas. Osa Somaaliast on endiselt hoopis äärmusrühmituse al-Shabab kontrolli all. Seetõttu on korrakaitsjad sageli ka närvilised ning omade pihta tulistamist on juhtunud ka varem. Samas pole sellise eksituse käigus hukkunud veel ühtegi nii kõrget võimukandjat.

Abas oli endine pagulane, kes kasvas üles Keenias asunud põgenikelaagris. Eelmise aasta novembris toimunud valimistel sai 31-aastane poliitik kõigepealt Somaalia ajaloo kõige nooremaks parlamendliikmeks ja peagi ka nooremaks ministriks.

Veebruaris presidendiks saanud Mohamed Abdullahi Mohamed pole juhtunut veel ametlikult kommenteerinud, kuid riigipea katkestas visiidi Etioopiasse. Allikate kinnitusel on president aga rõhutanud, et tragöödia asjaolud tuleb viivitamatult välja selgitada ning süüdlased vastutusele võtta.

Informatsiooniminister Abdirahman Osman kinnitas, et mitu isikut on juhtunu tõttu kinni peetud, kuid täpsemaid detaile ta ei avalikustanud.