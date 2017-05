Piirivalvur: päästevest peab merel olles käeulatuses olema

Pärnu politseijaoskonna vanempiirivalvur Ervin Hamburg ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ohutusvest päästevesti ei asenda ning sellest võib abi olla vaid madalas vees.

Õiged päästevestid on korkvestid ja nn paukvestid, mida ka piirivalvurid ise kasutavad. Nende selgapanekul on oluline, et kinnitataks ka jalgevahelt läbi käiv rihm.

On paukveste, mis veega kokkupuutudes täituvad automaatselt, ja selliseid, mis täituvad vastavast nöörist tõmmates.

Päästeveste, nagu muudki varustust, kontrollitakse kord-kaks kuus.

"Merel olles ei ole mujalt abi loota. Me peame ise kindlad olema, et meie varustus oleks sajaprotsendiliselt korras ja töökindel," rääkis Hamburg.

Päästevesti kohustuslikkus ei tähenda, et see peaks merel olles kogu aeg seljas olema.

"Kehtiva meresõiduohutuse seaduse järgi peab see olema käeulatuses, kuid paljudel kaatrite omanikel on need peidus istmete all, küljekarpides. Siis me vestleme nendega, seletame kui vajalik ikkagi oleks, et see vest oleks käeulatuses," rääkis Hamburg ja kinnitas, et päästevesti selgapanemine ja kinnitamine siis, kui juba on tekkinud ohtlik olukord, on väga raske.