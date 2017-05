Vabaerakond ja EKRE toetavad eestikeelse hariduse andmist alates lasteaiast

EKRE Tallinna linnapea kandidaat ja riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et toetab Reformierakonna ettepanekut.

"Absoluutselt õige. Meie programmis on ka sees see, et selle asemel, et alustada gümnaasiumis seda n-ö eestikeelestamist, oleks pidanud aastaid ja aastaid tagasi alustama lasteaiast ja sealt loomupäraselt edasi kasvama. Igal juhul on lasteaed õige koht, mis peaks minema kõige kiiremas korras täielikult eesti keelele," ütles Helme.

"Meie jaoks see Tallinnas toimiv massiline venestamine haridussüsteemis, mis eriti viimasel ajal pärast valitsuse vahetumist on lahti läinud, on kindlasti üks väga oluline teema nii kohalikel kui ka riigikogu valimistel. See ei puuduta ainult lasteaedu, see puudutab ka koole," sõnas Helme.

"Meie jaoks on see keskne teema Eesti tulevikku silmas pidades. Me kindlasti kohalikel valimistel selle teema tõstatame väga teravalt üles," ütles Helme veel.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütles, et ka nende seisukohtadega läheb Reformierakonna ettepanek kokku.

"See avaldus on selles mõttes positiivne, et see läheb meie avaldusega kokku. /.../ Me võtsime jaanuari lõpus vastu eesti keele avalduse üldkogu seisukohad eesti keele suhtes. Selles me ütleme konkreetselt, et peaks kiiresti alustama süvendatud keeleõpet muukeelsetes lasteaedades eesmärgiga viia need kuue aasta jooksul üle eesti keelseks," ütles Talvik.

Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees ja tõenäoline linnapeakandidaat Kristen Michal ütles kolmapäeval, et partei valimisprogramm Tallinnas näeb ette, et kogu haridussüsteem oleks alates lasteaiast eestikeelne.