Trump külastab esimesel välisvisiidil Iisraeli ja Saudi Araabiat

Allikate sõnul kohtub Trump 24. mail Vatikanis paavst Franciscusega, vahendas Reuters.

Päev hiljem, 25. mail osaleb Trump NATO kohtumisel Brüsselis ning 26. mail G7 tippkohtumisel Sitsiilias.

Visiit Lähis-Itta viitab sellele, et Trump püüab tugevdada liitu USA tähtsaimate liitlastega regioonis. Trump on tõstnud rahu saavutamise Lähis-Idas ning võitluse ISIS-ega oma administratsiooni välispoliitika keskmesse.

Eelmisel nädalal kurtis Trump Reutersile antud intervjuus, et Saudi Araabia ei kohte USA-d õiglaselt ning Washington kaotab kuningriiki kaitstes suure hulga raha.

Saudi Araabia kroonprintsi asetäitja Mohammed bin Salman kohtus märtsis Washingtonis Trumpiga. Seda visiiti nimetas kõrge Saudi nõunik ajalooliseks pöördepunktiks kahe riigi suhetes.

Trump, who met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House in February, has assigned his son-in-law Jared Kushner to oversee efforts to broker a peace deal between Israel and the Palestinians.

Trump met with Palestinian President Mahmoud Abbas at the White House on Wednesday but gave no details of how he would revive long-stalled peace talks.

Politico first reported the details of the trip. (Reporting by Roberta Rampton, Steve Holland and Susan Heavey; Editing by Chizu Nomiyama and James Dalgleish)