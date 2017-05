David O'Brock lahkus Baltic Workboatsi juhatusest

Juhatuse liikme leping lõpetati põhjusel, et ettevõtte praeguses arengufaasis ei ole O’Brock ikkagi see inimene, keda nad vajavad, kirjutab leht.

O'Brocki jaoks tuli teade ootamatult. "Olen 47 aastat vana ja ei ole kunagi varem kuskilt kinga saanud. Kuid eks seegi on kogemus ja õpin ka sellest midagi," ütles ta lehele.

"Kõiges, mida teen, annan endast sada protsenti," sõnas O'Brock. "Aga selline see otsus neil oli ja nüüd on mind esimest korda elus ees ootamas vaba suvi," lausus O'Brock

O'Brocki sõnul jõudis ta Baltic Workboatsis töötada natukene alla nelja kuu ja ettevõtte omanike vastu tal negatiivseid tundeid ei ole. "Lahkusime väga sõbralikult. Olen nendega paar korda peale seda rääkinud. Isiklikult on meil suhted väga toredad. Nemad näevad, et seal oleks natukene teistsugune juhataja," märkis ta BNS-ile.

Täpseid edasisi plaane O'Brockil veel ei ole. "Kuna see tuli natukene ootamatult, siis ma ei ole veel otsustanud. Olen sel nädalal saanud iga päev jõusaalis käia. Ma ei ole seda saanud 15 aasta jooksul teha. Praegu on lihased nii valusad, et on raske telefoni hoida kõrva ääres. Aga vaatame. Ma kindlasti olen liiga noor, et pensionile jääda. Tahaks ikkagi kellegi firmale väärtust lisada."

Möödunud aasta novembri lõpus esitas senini NPM Silmet AS-i peadirektor ja juhatuse esimees David O'Brock ettevõtte nõukogule tagasiastumise avalduse, mille nõukogu otsustas rahuldada. Detsembri lõpus lahkus O'Brock ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogust.

Nasvas alumiinium- ja terasematerjalist lootsi- ja patrulllaevu ning erinevaid tööpaate tootev Baltic Workboats AS ekspordib suurema osa oma toodangust. Baltic Workboatsi käive oli 2015. aastal 24,2 miljonit eurot, mis on 8 protsenti enam kui 2014. aastal; ettevõtte puhaskasum langes veidi ja oli 3,2 miljonit eurot.