Narva muuseumi saatus sõltub rahastamisotsusest

Kultuuriministeeriumi andmeil saab SA Narva Muusemil raha otsa vähem kui nädala pärast ja siis tuleb hakata tegevust koomale tõmbama, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Ministeeriumi ülesandel koostab muuseum saneerimiskava, mille rakendamine tähendaks enamiku töötajte koondamist ja muuseumi sulgemist külastajatele.

"Me saatsime Narva linnale kirja, et kui me ei saa lähiajal positiivset lahendust muuseumi rahastamise osas, siis tuleb alustada saneerimiskava koostamist. Juhul kui ühes ettevõttes või asutuses puuduvad eelarves vahendid, siis tuleb kulud üle vaadata. Seda saneerimiskava tähendab," rääkis ministeeriumi asekantsler Tarvi Sits.

Tema sõnul on varasematel aastatel koostöö Narva linnaga olnud hea ja muuseumi rahastamise põhimõtetest peeti kinni. Praegu on linn kokkuleppest ühepoolselt taganenud ja vähendanud muuseumi toetust poole ehk 200 000 euro võrra.

Sits loodab, et kriis saab lahendatud. "Meie hetkel tegutseme selle nimel, et leida positiivne lahendus, et Narva muuseum ei peaks uksi sulgema. Ma usun, et Narva linnaga selle lahenduse lähipäevadel ka leiame," ütles Sits.

Narva linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov kinnitas, et ka linn soovib muuseumile vaid head, kuid see, kuidas muuseum rahaga käitub, neile ei meeldi.

Näitena tõi ta sihtasutuse avatud restorani, mis isegi kultuuriministeeriumi tellitud auditi hinnangul ei vasta muuseumi töö eesmärkidele.

Jefimov möönab, et audiitori üldine hinnang on hea - vahendeid kasutati sihipäraselt ja sihtasutuse töö on hästi korraldatud. Linnavõim eelistab aga keskenduda auditis märgitud negatiivsetele märkustele.

"Kui riik on rahul sellega, kuidas maksumaksja raha kulutatakse, siis meie nii rikkad ei ole ja loeme linna raha hoolikalt. Meie arvates on tegemist tõsiste rikkumistega, kuid palju oleneb eelolevast kohtumisest ministriga. Praegu oleme veendunud, et muuseum saab tööd jätkata ka väiksema linnapoolse toetusega," rääkis Jefimov.

Narva linnajuhid kohtuvad kultuuriministriga laupäeval. Juhul kui muuseumi rahastamises kokkuleppele ei jõuta, siis lisaks uste sulgemisele ja koondamistele, tuleb muuseumil peatada ka Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetatava projekti elluviimine. Senised projektiga seotud kulutused tuleb ministeeriumi hinnangul katta Narva linnal, sest just Narva süül on sihtasutus sattunud rahalistesse raskustesse.

Peaminister Jüri Ratas ütles eelmisel nädalal Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Narva linn ja riik peaksid leidma koostöös lahenduse.

"Muidugi peab leidma siin kokkuleppe, muuseum ei saa uksi sulgeda. Ma olen seda teemat arutanud näiteks kultuuriministriga ja see, et sinna paneb oma panuse kohalik omavalitsus ja riik, ma arvan, on mõistlik. /.../ Ma arvan, et siin peaks kohalik omavalitsus ja riik leidma koostöös parima lahenduse, nii et muuseum oma uksi kinni ei paneks," rääkis ta.