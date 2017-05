Tusk: Brexiti-kõnelused võivad muutuda võimatuks

Tuski hoiatus järgnes Briti peaministri Theresa May süüdistustele, et Brüssel sekkub Ühendkuningriigi valimistesse.

"Need läbirääkimised on niigi rasked. Kui me hakkame vaidlema enne, kui need isegi alata saavad, muutuvad need võimatuks," ütles Tusk Brüsselis ühisel pressikonverentsil Norra valitsusjuhiga.

Tusk rõhutas, et kõnelustel ei tohi lasta emotsioonidel käest minna ning ta kutsus üles diskreetsusele ja mõõdukusele.

"Sellest sõltuvad miljonite inimeste elud kummalgi pool La Manche'i väina," rõhutas Tusk, lisades, et kõik pooled peavad üksteisest lugu pidama.

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani rõhutas mõni tund varem, et keegi ei ürita mõjutada Suurbritannia valimiskampaaniat.

Briti peaminister Theresa May süüdistas kolmapäeval Brüsselit brittide sihilikus ähvardamises Brexiti-kõneluste asjus, et mõjutada juunikuiste parlamendivalimiste tulemust.

May tegi avalduse mõni tund pärast seda, kui Euroopa Liidu Brexiti-läbirääkija oli avalikustanud kõneluste plaanid. Briti peaministri sõnul ei taha osad inimesed EL-is, et läbirääkimised õnnestuksid.