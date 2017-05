Ilm püsib laupäeva õhtuni kevadiselt soe

Reedel ja laupäeval on ilm veel kevadiselt soe ja kuiv, kuid pühapäevast alates ilm jaheneb.

Eelolev öö on Eestis üsna selge ja kuiv, tuul on muutliku suunaga ja nõrk. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Tuul on valdavalt muutlik ja nõrk, põhjarannikul pöördub edelasse ja tugevneb 10 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 4 kuni 8 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Edela- ja läänetuul tugevneb 5 kuni 11, põhjarannikul iiliti 15 meetrini sekundis. Sooja tuleb 10 kuni 16, rannikul kohati 8 kraadi.

Laupäeval on Eesti Venemaale liikuva madalrõhkkonna ja Islandile taganenud kõrgrõhuala piiril. Üksikuid vihmapilvi võib Ida-Eestisse jõuda ning põhja pöörduva mõõduka tuulega saabub päeva teises pooles külmem õhk. Öösel on sooja 2 kuni 6, päeval 5 kuni 12 kraadi, Lõuna-Eestis jõuab õhutemperatuur tõusta veel 15 kraadini.

Pühapäeval laieneb Eesti kohale läänest kuiv kõrgrõhuhari, kuid õhumass on selle all jahedam. Öine õhutemperatuur on -2 kraadist +3 kraadini, päevane tõuseb +4 kuni +10 kraadini.

Uue nädala alguses jääb Eesti piki Lääne-Venemaad põhja suunas liikuva aktiivse madalrõhkkonna lähedale. Puhanguline põhjatuul toob külma juurde ning vihmahood asenduvad paljudes kohtades lörtsiga. Ööd ja varahommikud on miinuskraadides, päeval on keskmiselt sooja 5-6 kraadi.