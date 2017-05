Paekivi rahvuskiviks kuulutamisest möödus veerand sajandit

Eestis tegutseb praegu ligi 70 paekivikarjääri, kust ammutatav maavara läheb suuremalt jaolt killustikuna teedeehitusse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui killustikukarjääris on eesmärgiks kiiresti kätte saada maksimaalselt palju paekivi, siis ehitus- ja viimistuskivina kasutatav paekivi tuleb välja murda traditsiooniliste meetodite kohaselt, muidu lähevad erinevate omadustega paekihid segi.

Pärtli karjääri omanik Hillar Müür eelistab traditsioonilist pae kasutamisviisi ja tema karjääridest läheb killustikuks vaid nii-öelda ilukivist ülejääv paas.

"Parem on teha ikka nii, nagu keskajast saadik on tehtud. Tallinna vanalinn väärib seda ja kui seal on aeg-ajalt vaja renoveerida, siis on vaja kasutada õiget kivi. Kõige lihtsam on killustikku purustada, aga see pole päris õige lahendus," rääkis Hillar Müür.

Tema karjäärist rändab paekivi nii restaureerimisel olevatesse mõisatesse kui ka uute majade sisustuselementideks. Nii näiteks hakkab jääkaru Tallinna loomaaeda ehitatavas polaariumis patseerima just Hillar Müüri paekarjääridest pärit kivide ees.

Paekivi uurimist, tootmist ja kasutamist propageeriv kodanikuühendus Paeliit loodab, et lisaks teedeehitusele leiab paekvi taas laialdasemat kasutamist.

Viimastel aastatel on Ülemiste Citys ehk vanas Dvigateli kvartalis korda tehtud paarkümmend tsaariaegset paekivist maja.

Restori peaarhitekt Mart Keskküla ütleb, et õigesti murtud paekivi peab ilmastikutingimustele vastu sadu aastaid ja vanade paekivimajade taastamine ei olevat väga keeruline.

"Paekivi tuleb sobitada tänapäevaste materjalidega, tänapäevaste funktsioonidega ja kui need kaks asja omavahel hästi kokku lähevad, siis saab ka ilusa asja," märkis Keskküla.